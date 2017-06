AMD lanceert processors speciaal voor zakelijke-desktops

Advanced Micro Devices (AMD) zet zijn frontale aanval op processorgigant Intel voort met de introductie van een nieuwe line-up van chips. Speciaal voor zakelijk gebruik lanceert AMD de Ryzen Pro-processorreeks. De Ryzen Pro-chips bestaan in drie categorieën: Ryzen 7 Pro, Ryzen 5 Pro en Ryzen 3 Pro. De processors staan lijnrecht tegenover de Intel Core i-reeks met daaronder Core i7, Core i5 en Core i3.

Intel heeft geen uitgesproken zakelijk portfolio. Alle desktopchips vallen onder de Core i-reeks. Binnen de familie van de Core i7- en Core i5-chips vind je wel enkele puur zakelijke chips met het vPro-label, zoals de Intel Core i7-6700. De processors hebben extra functies aan boord die vooral cateren aan de nood aan extra beveiliging binnen een bedrijfsomgeving. Het hele Core i-gamma bedient echter zowel consumenten als professionals, wat het aanbod niet echt overzichtelijk maakt. Bovendien is vPro-technologie niet beschikbaar in de Core i3-familie, terwijl heel wat zakelijke gebruikers voldoende hebben aan zo’n relatief lichte processor.

Gat in de markt

AMD springt met Ryzen Pro in het gat dat Intel laat. Alle Pro-chips hebben dezelfde zakelijke functies aan boord. Denk aan Secure Boot, hardwarematige encryptie van het geheugen en realtime detectie van beveiligingsproblemen. Vanuit een ondersteuningsstandpunt garandeert AMD dat iedere Ryzen Pro-chip twee jaar in productie zal zijn alvorens hij niet meer beschikbaar is. De garantie bedraagt drie jaar.

Ryzen 7 Pro-chips zijn vooral bedoeld voor krachtige desktopworkstations. Denk daarbij aan toestellen voor gebruik door architecten, wetenschappers en softwareontwikkelaars die krachtige applicaties moeten draaien die veel vergen van een systeem, zoals wetenschappelijke simulaties of 3D-programma’s.

Ryzen 5 Pro is bedoeld voor het gros van de zakelijke toestellen. Wie zijn computer intens gebruikt, flink multitaskt, en zich niet beperkt tot het beantwoorden van mails of het aanmaken van lichte Office-documenten, zit hier aan het juiste adres.

Ryzen 3 Pro is het ideaal voor de lichte gebruiker. Kantoorwerk in Office, internet browsen en multimedia consumeren gaat perfect op deze chip. In combinatie met een SSD zijn dergelijke pc’s ruim krachtig genoeg voor heel veel mensen, net als Intel Core i3-pc’s. Deze reeks van chips is de interessantste in onze ogen, aangezien Intel geen zakelijke versies van zijn Core i3-platform aanbiedt.

AMD claimt dat de eerste zakelijke desktops met Ryzen Pro-chips aan de binnenkant binnenkort al op de markt verschijnen. Namen van concrete fabrikanten noemt de chipmaker evenwel nog niet. De eerste lading Ryzen Pro-processors zal exclusief desktopcomputers aandrijven. Varianten voor mobiele workstations en zakelijke laptops staan eveneens op de planning: begin 2018 moet AMD ook in die categorie een antwoord op Intel hebben.

Voor de techneuten