AMD gaat Intel te lijf met comeback in serverland

Wie high end server zegt, zegt Xeon. Of Epyc, als het van AMD afhangt. Na jaren slabakken maakt Advanced Micro Devices een heuse comeback in de datacenterwereld. Een splinternieuwe processorline-up katapulteert de zakelijke arm van AMD in één klap vanuit de obscuriteit de relevantie in.

De Epyc 7000-reeks bestaat uit cpu’s met tot 32 Zen-rekenkernen. De architectuur van die kernen is gelijkaardig aan wat je in de goed onthaalde Ryzen-chips voor gamers terugvindt. Alle Zen-chips kunnen overweg met multithreading, zo ook de Epyc 7000-cpu’s. Voor 32 rekenkernen krijg je dus een stevige 64 threads.

Veel threads impliceert dat de chips overweg kunnen met veel simultaan rekenwerk. Dat is belangrijk in gevirtualiseerde omgevingen maar zeker ook in de wereld van High Performance Computing (HPC). Voor het draaien van krachtige applicaties en ingewikkelde simulaties zijn veel threads een must.

AMD mikt met de chips dan ook resoluut op enterprise-, cloud- en machine-learning-workloads die heel wat rekenkracht vergen. Niet toevallig is dat een winstgevend marktsegment met mooie marges.

In totaal introduceert AMD negen Epyc-chips, met een maximum verbruik van 180 watt voor het krachtigste exemplaar, tot 120 watt voor de lichtste octacoreprocessor. Naast prestaties is betrouwbaarheid en veiligheid essentieel in een datacenteromgeving. AMD voorziet zijn chips dan ook van de nodige features om aan die eisen tegemoet te komen.

Mooie ondersteuning

De belangrijkste fabrikanten van serverapparatuur ondersteunen AMD bij de lancering. Onder andere HPE, Lenovo en Dell zetten producten in de markt met AMD’s nieuwste chips aan boord. Zo lanceert HPE nieuwe Cloudline-producten, terwijl Dell een nieuwe generatie PowerEdge-servers aankondigt. Langs de softwarekant kan het bedrijf rekenen op geoptimaliseerde ondersteuning van onder andere Microsoft, VMWare en Red Hat.

De aanval van AMD op Intels dominantie belooft de datacentermarkt ten goede te komen. AMD concurreert resoluut op prestaties en prijs, waardoor Intel niet anders kan dan ook zijn aanbod competitiever maken. De strijd tussen AMD Ryzen en Intel Core drukte de prijs eerder al in de consumentenmarkt. Je kan er van op aan dat er een gelijkaardige verschuiving zit aan te komen in de zakelijke processormarkt.

Voor de techneuten:

De Epyc-cpu’s zijn gebaseerd op dezelfde 14 nm Zen-architectuur als de succesvolle AMD Ryzen-chips. De Epyc 7601 is de vaandeldrager van de nieuwe line-up. De basiskloksnelheid van deze 32-kernen (64 threads) tellende krachtpatser is 2,2 GHz, met een turboboost tot 2,7 Ghz op alle rekenkernen. Optioneel kan een kern 3,2 GHz halen als de werklast stevige single threaded prestaties vereist. Het thermal design point (TDP) van de processor bedraagt 180 watt. AMD maakt de productie van dat monster betaalbaar door vier octacore-die’s te combineren tot één 32-core-chip. De octacore-delen zijn verbonden via het suppersnelle Infinity Fabric.

De Epyc 7251 is de Benjamin van de groep. De processor telt ‘slechts’ acht rekenkernen (16 threads), is geklokt op 2,1 GHz met een boostfrequentie van 2,9 GHz. AMD geeft deze chip een TDP van 120 watt.

Iedere Epyc-cpu kan om met acht DDR4-geheugenkanalen. In een systeem met twee sockets kan je 32 DDR4 DIMMS via 16 kanalen combineren tot 4 terabyte aan geheugen. Het formaat van het L3-cachegeheugen varieert: de Epyc 7601 krijgt 64 MB mee, de Epyc 7251 houdt het op 16 MB. Alle chips hebben 128 PCIe 3-lanes ter beschikking.

De Epyc 7601 kost 4.000 dollar, vergeleken met bijna 5.000 dollar voor de equivalente chip van Intel: de Xeon E5-2699A v4. Die telt slechts 22 rekenkernen, al ligt de turbokloksnelheid van Intels chip iets hoger. Over de ganse line-up mikt AMD op significant meer kernen en threads, met prijskaartjes die steevast flink onder Intels vraagprijs duiken. We zijn benieuwd hoe Intel deze aanval van AMD zal pareren.