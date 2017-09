Self-Service Business Intelligence: haal BI uit het IT-departement

Historische rapporten die inzicht geven in prestaties uit het verleden zijn niet langer voldoende om een bedrijf vooruit te duwen. De mogelijkheid om vooruit te kijken in de toekomst is wat je in staat stelt om de beste beslissingen te maken en snel in te spelen op een nieuwe realiteit. Traditionele Business Intelligence is daarvoor niet langer voldoende, een nieuw soort Self-Service BI dient zich aan.

Tegenwoordig kennen bedrijven een instroom van enorme hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data uit heel wat verschillende bronnen. Werknemers willen die data bovendien van eender waar kunnen raadplegen, met eender welk toestel en op eender welk moment. In zo’n dynamische omgeving moet informatie meteen voorhanden zijn en heeft het IT-departement geen dagen of weken tijd om data te visualiseren en rapporten op te stellen.

Om een competitief voordeel te bewaren, moet je BI-oplossing werknemers in staat stellen om snel en gemakkelijk zelf data te onderzoeken, en het wat en waarom te achterhalen. Leer meer over de voordelen van Self-Service Business Intelligence en hoe dit jouw bedrijf kan helpen in deze whitepaper.