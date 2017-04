Het Internet of Things in de praktijk: meer dan theorie

Het Internet of Things kan een onderneming grote voordelen opleveren. Althans, zo luidt het steevast in marketingpraatjes. Maar hoe werkt dat dan? En wie en op welke manier maakt er vandaag gebruik van? Dat het allemaal meer is dan praatjesmaker en pure theorie, wordt duidelijk in een gesprek met Dan Mitchell van SAS Global Retail Practice.

In deze whitepaper toont hij aan dat het IoT wel degelijk een grote meerwaarde kan betekenen voor online retailers, slimme voertuigen, slimme steden en industriële bedrijven. Daarbij bekijkt hij vier verschillende cases die, elk met hun voor- en nadelen, hun meevallers en problemen bewijzen dat een goede toepassing van het IoT een troef is.