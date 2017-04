4 belangrijke lessen bij het implementeren van het IoT

Er wordt verwacht dat het Internet of Things tegen 2020 gemeengoed zal zijn, wat doet vermoeden dat early adopters al enige ervaring hebben opgedaan met deze slimme toestellen. Veel onderzoeken gaan over het potentieel van het Internet of Things, maar het is eveneens interessant om te bekijken wat de lessen zijn die early adopters hebben getrokken uit het toepassen van deze producten binnen hun bedrijf. Met behulp van deze bevindingen kunnen andere bedrijven sneller aan de slag gaan met het Internet of Things.

In onderstaande whitepaper wordt een studie uit de doeken gedaan over organisaties die ver staan in het integreren van het Internet of Things in hun bedrijfsprocessen. Er werd gesproken met 75 teams en enkele belangrijke lessen werden getrokken. Zo onderschatten bedrijven vaak de scope van het Internet of Things, is de gebruikerservaring belangrijk voor de uiteindelijke resultaten en zijn vaardigheden voor data-analyse van cruciaal belang. Een gedetailleerd verslag lees je in de paper.