Het beslissingsproces bij het ontwikkelen van een nieuwe website

TechPulse.be werd in december 2016 gelanceerd door Minoc Media Services. Het idee ontstond eerder dat jaar al binnen het hart van de organisatie. Na een uitgebreid onderzoek werd namelijk duidelijk dat er in België behoefte was aan een IT-platform dat meer brengt dan alleen IT-nieuws. Met het lanceren van TechPulse.be speelt Minoc daar op in.

Het onderhoudt zo een platform dat naast nieuws ook achtergrond en analyse brengt van de ontwikkelingen in IT, technologie en wetenschap. TechPulse zoekt diepgang en kijkt naar de impact van technologische evoluties op ons dagelijks leven en onze manier van werken. Toen het idee eenmaal op tafel lag, werd deze formule omgezet in een website. In deze white paper lees je hoe het idee werd omgezet in een website, en welke keuzes daarbij werden gemaakt.