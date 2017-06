Zo verander je van Windows 10 S naar Windows 10 Pro

Met de lancering van de Surface Laptop heeft Microsoft het allereerste toestel met Windows 10 S in de winkel gelegd. In tegenstelling tot het schrale Windows RT is Windows 10 S een volwaardige Windows-versie, maar kan je geen externe software installeren. Net zoals op Android en iOS moet je alles uit de Windows Store installeren.

Een goede zet op vlak van veiligheid, maar daarvoor moet de Store wel snel groeien met extra apps. Niet tevreden van het app-aanbod om binnen je bedrijf te gebruiken? Tijd om over te schakelen naar Windows 10 Pro.

Systeem

Rechterklik op de startknop links onderaan en kiest Systeem. Onderaan de systeemspecificaties vind je een regeltje tekst: Productcode wijzigen of overschakelen naar Windows 10 Pro. Klik hierop om aan de slag te gaan.

Je wordt direct naar de Microsoft Store gebracht om de upgrade te vervolledigen, maar daarvoor krijg je eerst nog een waarschuwing te zien wat je van plan bent om te doen.

Hier hangt het af met welk toestel je de upgrade wil doen. De Surface Laptop die wij gebruiken, biedt de mogelijkheid om gratis te upgraden tot 1 januari 2018. Wie later upgradet of met een ander toestel aan de slag wil, moet voor de upgrade betalen. Je krijgt de prijs te zien in de Store waar je nu bent belandt.

Aankoop/Download

Akkoord met de downgrade en een potentiële aankoop? Klik op Aankopen/Downloaden en daarna op Installeren. Wacht daarna amper drie minuten, en je upgrade naar Windows 10 Pro is een feit.

Belangrijk om te weten: zo’n upgrade houdt je volledige systeem intact, inclusief al je bestanden, geïnstalleerde software en andere aanpassingen die je al hebt doorgevoerd onder Windows 10 S. Het is pas wanneer je opnieuw naar Windows 10 S wil overschakelen van Windows 10 Pro, dat het toestel naar fabrieksinstellingen wordt gereset en alles wordt verwijderd.