Q&A: Wat is marketing automation?

Wat is marketing automation?

Marketing in zijn puurste vorm draait rond persoonlijke interactie met een klant of een potentiële klant. Een persoonlijke 1:1-aanpak voor elke klant is bijvoorbeeld mogelijk als je net een bedrijf start, maar wordt minder haalbaar als je bedrijf begint te groeien. Des te meer klanten (en leads) je hebt, des te moeilijker wordt het om tijd te investeren aan een mogelijke klant, waardoor gepersonaliseerde mails sturen voor dertig, vijftig of misschien wel honderden leads ei zo na onmogelijk wordt. Op dat moment lukt het niet meer persoonlijk elke bezoeker die interesse kan hebben in je product achterna te zitten, maar kan je wel nog een beroep doen op marketing automation.

Marketing automation draait om het automatiseren van bepaalde marketingcampagnes en de activiteiten die daaraan gekoppeld worden.

Concreet is marketing automation exact wat de naam verklapt: geautomatiseerde marketing. De term roept soms een negatieve connotatie op, omdat automatisering in dit geval doet denken aan onpersoonlijke, automatisch gegenereerde mails, maar in werkelijkheid ziet marketing automation er heel anders uit.

Marketing automation draait om het automatiseren van bepaalde marketingcampagnes en de activiteiten die daaraan gekoppeld worden, zoals klantsegmentatie, data-integratie en tracking van die campagnes. Vooral repetitieve taken zoals het versturen van nieuwsbrieven, online zetten van blogposts of berichten op sociale media kunnen met marketing automation-software heel wat sneller en efficiënter, waardoor marketeers meer tijd kunnen besteden aan andere taken. Met marketing automation-software beslis jij nog steeds welke content je je klanten aanreikt, maar wordt het efficiënter om ze te bereiken op het exact juiste moment: daar helpt de software je bij.

Wat kan ik met marketing automation?

Het uiteindelijke doel van elke marketing-tactiek is om geïnteresseerden kennis te laten maken met je merk en om tenminste een deel van hen te ‘converteren’ in klanten. Daarbij gaat het niet om zoveel mogelijk posts te publiceren in de hoop een heleboel mensen te kunnen bereiken: mikken op het juiste doelpubliek is het allerbelangrijkst. Zo maakt marketing automation het mogelijk om je doelpubliek te segmenteren, en elk segment op maat te kunnen aanpakken: het biedt de tools om klanten vrij nauwkeurig door hun persoonlijke ‘customer journey’ te begeleiden.

Stel dat een bezoeker op je website een pdf-document gedownload heeft, of een bepaald product op je webshop in het winkelmandje heeft gestopt, en daarna weer is vertrokken. Idealiter zijn dit geïnteresseerde bezoekers: ze hebben je website niet alleen bezocht, maar hebben er effectief tijd gespendeerd. Om die geïnteresseerden naar het volgende stadium in hun ‘journey’ te leiden, kan je ze daarom op gepersonaliseerde marketing trakteren. Met marketing automation-software kan je ervoor kiezen om elke bezoeker automatisch een mail te sturen, vlak nadat ze die specifieke actie hebben uitgevoerd. Je kan nog verder gaan en op basis van wat ze daarna doen – de mail openen of niet – ze later nog een tweede mail sturen, na een week of een maand. Zo kan je meteen al je geïnteresseerde bezoekers opvolgen volgens de customer journey-fase waarin ze zich bevinden op basis van een ‘actie-reactie’-model. Als alles goed gaat, is het zelfs mogelijk om met meer succes je doelpubliek te bereiken, omdat er minder kans is dat potentiële klanten door de mazen van het net glippen.

Bovenstaande is een voorbeeld van een doorsnee geautomatiseerd taakje. Er zijn echter nog heel wat acties die je met degelijke marketing automation-software kan, zoals:

• het opdelen van klanten op basis van hun interesses en acties;

• experimenteren met zendtijden en onderwerpregels van e-mails;

• verschillende marketingkanalen – e-mail, sociale media, blogs – vanuit één omgeving beheren;

• data van klanten meteen integreren in je marketingstrategie.

Welke marketing automation-software moet ik kiezen?

Er zijn veel vormen van marketing automation-software, de een al wat bekender dan de andere. Elke oplossing is ontworpen voor een specifiek type van bedrijf, met wellicht ook andere marketingdoeleinden. MailChimp bijvoorbeeld, richt zich vooral op e-mailmarketing, terwijl HubSpot zich toewijdt aan inbound marketing. Andere opties zijn bijvoorbeeld Marketo, IBM Marketing Cloud, Eloqua of Copernica.

Onderzoek welke oplossing het dichtst aanleunt bij de vorm van marketing automation die je wilt bereiken, en let op welke oplossing het best bij je onderneming past; een kmo heeft vanzelfsprekend andere noden en andere mogelijkheden dan een multinational. Meeste softwaresuites hebben een gratis testperiode waarin je de oplossing tijdelijk kunt uitproberen: maak er gebruik van.