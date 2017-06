Indaver gaat mobiel, met CTAC

Afvalbeheerder Indaver beschikt over duizenden afvalcontainers, die verspreid staan bij klanten over het hele land. De planningsafdeling weet op elk moment exact waar elke container zich bevindt, dankzij een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie. De app, die CTAC ontwikkelde en integreerde in de SAP-backend, is een eerste stap naar een (nog) efficiëntere, klantvriendelijkere dienstverlening.

In real time containers tracken

Als Indaver-chauffeurs vroeger een container afleverden of oppikten bij de klant, noteerden ze het serienummer op het transportdocument. Eens op kantoor werden de documenten in de backoffice verwerkt. “Dat proces was tijdintensief, foutgevoelig en het was moeilijk om het overzicht te bewaren”, aldus Nathalie Vasseur. Vandaar de zoektocht naar een mobiele applicatie. Het doel: in real time containers tracken via gps.

Functionaliteit, expertise en goede prijs

Indaver beoordeelde het aanbod van zes leveranciers. Het voorstel van Ctac overtuigde meteen. De mobiele app, die gebaseerd is op het SAP HANA Cloud Platform, was gebruiksvriendelijk, intuïtief en makkelijk te integreren in het bestaande SAP-platform. Bovendien boezemden de solution architects van Ctac vertrouwen in en de total cost of ownership van de oplossing was scherp.

Vlotter en foutloos

De app draait ondertussen een jaar, tot ieders tevredenheid. De Indaver-chauffeurs werken vlotter én maken minder fouten. “Op hun smartphone zien chauffeurs welke containers ze moeten ophalen of leveren, op welke locatie. Van zodra ze op de plek aankomen, scannen ze de QR-code. De kans op fouten is dus minimaal. Gebeurt er toch een foutje, dan is er veel kans dat het systeem dit opmerkt en automatisch corrigeert”, legt Nathalie uit. “Bij problemen, zoals schade aan een container, maken de chauffeurs vlot een rapport aan, inclusief foto’s.”

We winnen tijd en geld

Ctac zorgde ervoor dat de app in real time gesynchroniseerd wordt met de SAP-backend, zodat alle informatie meteen beschikbaar is in de backoffice. “Omdat onze planners exact weten waar elke container zich bevindt – bij de klant, in stock, in herstelling, enz. – beheren ze de containervloot veel makkelijker en plannen ze beter. En onze facturen zijn accurater. Kortom, we winnen tijd en geld.”

De stap naar het IoT

De mobiele app smaakt naar meer. Indaver en Ctac bekijken binnenkort de mogelijkheden om het Internet of Things (IoT) te omarmen: de duurste containers krijgen sensoren die communiceren met de app en de backend. Zo krijgt Indaver niet alleen zicht op de locatie van de containers maar ook op parameters zoals temperatuur en vochtigheidsgraad. “Dat zal ons werk nog makkelijker maken en tegelijk onze dienstverlening verbeteren. En dat is uiteindelijk waar het om gaat: onze klanten kwalitatieve afvalbeheeroplossingen aanbieden”, besluit Nathalie.

