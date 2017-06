Hoe technologie verborgen talent kan onthullen

De economie trekt aan en overal klinkt het dat we opnieuw in een “war for talent” zijn beland. Het gevolg is dat bedrijven terug ver gaan om de talenten die ze echt aan zich willen binden, over de streep te halen. Nieuwe verhalen over het tekenen van het contract in de garage waar het nieuwste model van BMW als bedrijfswagen klaar staat, hebben we weliswaar nog niet gehoord, maar onlangs kwam toch een softwarebedrijf in het nieuws omdat het jonge talenten een tekenbonus van 1.000 euro aanbiedt.

Er blijven ook enorm veel vacatures open staan. Tussen 1 juni 2016 en 31 mei 2017, de meest recente cijfers, klokte de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling af op 242.192 vacatures. Het gaat om een absoluut recordcijfer. Het schoentje knelt ook sterk bij de industriële technici met 6.746 openstaande vacatures en 3.168 werkzoekenden. Nooit eerder waren er meer jobs beschikbaar op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel in vast dienstverband als tijdelijke contracten. Het is het gevolg van een aantrekkende economie, van de vergrijzing en van onze veranderende kijk op werk, omdat mensen niet langer overtuigd zijn dat ze best altijd in dezelfde sector en bij dezelfde werkgever blijven.

Zowel de drang om bepaalde talenten mordicus over de streep te willen halen – met geld in het geval van de hoger aangehaalde tekenbonus maar soms ook met andere middelen, zoals de belofte om naar het voorbeeld van Google ook een gedeelte van de werktijd te mogen gebruiken voor eigen projecten – als het feit dat veel vacatures moeilijk ingevuld geraken, bewijzen ook dat bedrijven het nog altijd moeilijk hebben om los te komen van strak omlijnde functiebeschrijvingen waarbinnen ze kandidaten absoluut willen doen passen.

Ze passen nog te vaak het principe van “my way or the highway” toe ! Dat gebeurt met name vaak in technische sectoren, waar bedrijven op zoek gaan naar specifieke technische kennis. Met andere woorden staan ze onvoldoende open voor het feit dat kandidaten wellicht andere talenten hebben dan deze waar ze als werkgever specifiek naar op zoek zijn. Ze beseffen niet genoeg dat die talenten met wat opleiding, bijscholing “op het terrein” of het juiste mentorship wellicht wel voor specifieke functies in aanmerking komen en die functies bijzonder goed zouden invullen.

Wie goed luistert naar de verhalen van afgewezen kandidaten, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het al of niet krijgen van een job dikwijls maar een haar scheelt. Er ontbreekt als het ware maar één puzzelstukje. Bedrijven staan er onvoldoende bij stil dat ze, als ze de kandidaat desondanks wel aannemen, wellicht alles in handen hebben om zelf dat puzzelstukje te maken. Om het in voetbaltermen te zeggen: ze laten na om een prachtige voorzet met de rechtervoet binnen te schieten, omdat ze tot elke prijs met hun linkervoet willen scoren.

Talentspotter biedt een antwoord op die problematiek en helpt bedrijven over de drempel heen om kandidaten aan te nemen die niet helemaal aan het vooropgestelde profiel voldoen. Het is een tool die het mogelijk maakt om van technische profielen snel de competenties en het groeipotentieel in kaart te brengen en te zien in welke domeinen de betrokkenen nog extra ondersteuning kunnen gebruiken. De tool is sinds kort op de markt en heeft al een vijftigtal technische specialisten aan een job geholpen die op het eerste gezicht nochtans niet aanmerking kwamen omdat ze net niet aan de functievereisten voldeden. Het bewijst dat de combinatie van sterke menselijke relaties en technologie veel van de huidige problemen op de arbeidsmarkt kan oplossen.