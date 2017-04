De ScrumMaster: de superman onder de projectleiders

Hieronder een greep uit de vele karakteristieken en skills die een goede ScrumMaster typeren:

1. Ondersteunend leiderschap

De rol van een ScrumMaster is niet om een team te vertellen wat ze moeten doen, maar wel door ze te ondersteunen in wat ze het beste kunnen en doen. Hij helpt het team om problemen, conflicten of belemmeringen te identificeren en te tackelen.

2. Is overbodig en toch onmisbaar

Een ScrumMaster helpt het team om te groeien naar een ‘zelfsturend’ team. Zodanig dat ze hem niet meer dagelijks nodig hebben. Zijn rol verandert in de loop van het project van een dagelijkse coach naar een periodieke mentor en adviseur.

3. Vormt een sterk duo met de Scrum ProductOwner

Een ScrumMaster zorgt voor een uitstekende samenwerking met de ProductOwner. Hoewel hun belangen verschillen, zal de ProductOwner het team ‘pushen’ terwijl de ScrumMaster hen eerder zal ‘beschermen’. Een solide partnership tussen beiden is zeer waardevol voor het development team.

4. Is een proceskenner

De ScrumMaster is voortdurend met het proces bezig. Hij begeleidt verschillende processtappen, kijkt vooruit en zorgt ervoor dat het team de ruimte heeft om zelf het proces te verbeteren. Een scrum master houdt altijd gepaste afstand van de inhoud (de wat), want zijn focus ligt op de procesinrichting, ofwel de ‘sociale technologie’ (de hoe) van het team.

Elke De Wit is Project Manager voor de opleidingen, trainingen en congressen in IT-management en Projectmanagement bij Kluwer Opleidingen.

