Colocation of housing is het verhuizen van een eigen serverpark naar een extern datacenter, verklaart Haringsma. De voordelen zijn legio. Via het externe datacenter kan je eenvoudigweg een directe verbinding naar de publieke cloud realiseren, en kiezen voor providers als Amazon Web Services, Microsoft Azure, Linode, en vele andere. Bovendien zijn niet alleen je servers fysiek beveiligd met de expertise van een gespecialiseerd datacenter, ook de diensten die gekoppeld worden aan het beheren van die servers kunnen worden uitbesteed; denk maar aan een constante klimaatregeling of noodstroomvoorziening. “Je krijgt veel meer garanties,” legt Haringsma uit. “Omdat je zelf niet meer instaat voor het beheer, kan je ook rekenen op lagere kosten en een hogere flexibiliteit.”

“Colocatie is een gateway naar de cloud.”

Die garanties worden in enkele sterke SLA’s gegoten. Zo kunnen klanten van Datacenter United vertrouwen op een uptime van 99,999 procent, waarmee de organisatie garandeert dat de servers zo goed als permanent operationeel en beschikbaar zijn. “De klant kan op zijn beide oren slapen dat zijn SLA’s de best mogelijke zijn in België.”

Van a naar b

De grootste uitdaging is het in kaart brengen van de noden van de klant, gaat Haringsma verder. “Als je je servers wilt verhuizen, heb je immers al iets opgebouwd. Het gaat dan om bestaande apparatuur – en vaak live systemen – en dus concentreren we ons op de timing en connectiviteit. We bieden onze klanten een fact sheet aan om zo het interne project op een goede manier te vervolledigen en we stellen onze medewerkers ter beschikking die kosteloos helpen bij de migratie van de serverapparatuur en het transport zelf.”

Om die migratie voor te bereiden, gaat Datacenter United indien gewenst met de klant rond de tafel zitten om de beste oplossing samen te stellen. “En omdat we niet gebonden zijn aan bepaalde vendors, kunnen we dus ook objectief en correct advies bieden,” voegt hij toe. Ten slotte is het ook belangrijk om te garanderen dat het fysieke vervoer van de servers vlot verloopt. Daarom is het fysieke transport van punt a naar b ook telkens verzekerd; een belangrijke maatregel die volgens Haringsma vaak vergeten wordt.

Belgische pionier

Een datacenter leiden in het hartje van België is echter geen evidentie, zo blijkt. “De datacenter-markt stond stil toen wij onze intrede maakten. Enkele grote spelers boden hun dienstverlening aan op een manier die quasi twintig jaar onveranderd bleef. Sinds onze komst is er toch een kentering gekomen.” Vooral op het gebied van certificatie trok Datacenter United het voortouw. Zo werd Datacenter United de eerste in België om het PSI DSS-certificaat te behalen, een beveiligingsstandaard met betrekking tot online betalingen. “Alle online transacties lopen in feite via datacenters. Als e-commerce provider ben je verplicht om dergelijke certificaties te kunnen voorleggen, terwijl dat in België totaal onbekend blijft,” vertelt Haringsma.

Daarnaast voldoet de organisatie ook aan de ISAE3402-standaard, een certificatie die in buurlanden als Nederland al verplicht is. “België is op dat vlak de laatste van de klas, maar wij proberen toch de neuzen dezelfde kant op te duwen. Zo zijn wij niet alleen zeker van de beste dienstverlening, maar wordt ook het geheel beter omdat iedereen zijn steentje bijdraagt.”

