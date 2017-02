Mobiliteit basis van digitale transformatie

Niet alleen altijd en overal toegang krijgen tot de data wint steeds meer aan belang, maar ook met welke applicaties en devices we dat doen. De mobiliteit ligt aan de basis van de digitale transformatie. De missie van service integrator Getronics is om eindgebruikers te steunen in hun dagelijks werk en hun in staat te stellen om business value te genereren voor het bedrijf waarvoor ze werken. Getronics ondersteunt bedrijven onder meer met het mobiele management in hun werkplekbeheer.

De mobiliteit ligt aan de basis van de digitale transformatie

Op elk tijdstip en overal kunnen werken is vandaag een vereiste geworden. Bij het uitrollen van een moderne werkplek, start Getronics vanuit de gebruiker en zijn of haar noden om vervolgens het mobiele werkinstrument te kiezen dat hierbij het beste aansluit. Momenteel gebruikt ongeveer 70% van de werknemers zijn persoonlijke toestellen. Meer en meer werkgevers spelen hier echter op in door hen de keuze te laten uit een ruim aanbod toestellen.

De bedrijven die inzetten op Enterprise Mobility Management schakelen daarom steeds meer over van BYOD naar CYOD. Getronics ondersteunt naast Android en Windows, nu als Apple “Authorized Systems Integrator” ook iOS. Bedrijven hebben niettemin garanties nodig als het gaat om gegevensbeveiliging.

Een werkplekstrategie bouwen is dus meer dan een toestel in iemands handen duwen. “Door EMM in onze NWOW aanpak te integreren en de gebruiker centraal te zetten, bouwen we op het idee dat de productiviteit steeds meer zal afhangen van de gebruikstevredenheid,” zegt John Myklebust, Bus Dev Manager bij Getronics.

“Om een geïsoleerde en veilige toegang te bieden tot bedrijfsgegevens vanop elk device, zonder het privégebruik te belemmeren, biedt Getronics een end-to-end oplossing aan. Hierbij ondersteunen we diverse toestellen en geven advies bij de keuze van de meest geschikte applicaties alsook de hosting ervan in onze eigen Getronics cloud of de publieke cloud. Zo maken we de bedrijfswereld klaar om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Kortom de IT dichter bij de business.”

Deze partnerinfo wordt aangeboden door Getronics