Er komt geen wifi op de trein

De NMBS zal, ondanks eerdere tests, geen wifi aanbieden in haar treinen, zo schrijft De Standaard. Dat is een van de eerste aankondigingen die Sophie Dutordoir, de nieuwe CEO van het spoorbedrijf, heeft gedaan. Volgens haar is wifi te duur en wordt het overbodig omdat binnenkort het hele spoornet zal gedekt zijn door mobiel internet.

Nochtans was er eerder sprake over de uitwerking van een businessmodel rond wifi in de trein. Zo werden er vorig jaar tests gedaan op de lijn Eupen-Oostende. Treinreizigers konden in twee eersteklassewagons genieten van gratis wifi. Té duur, vindt de nieuwe CEO.

Mobiel internet

Wel beloven verschillende telecomproviders een volledige dekking van 2G, 3G of 4G tegen eind 2018. Volgens de Barometer van de informatiemaatschappij is 94,5% van België al bedekt met het snelle 4G-netwerk en horen we zo tot de besten van Europa. Wel beschikt slechts twee op drie Belgen over een abonnement met mobiele data en zijn de Belgische prijzen voor telecommunicatiediensten hoger dan bij onze buurlanden.

De NMBS treedt dus niet in de voetsporen van verschillende buitenlandse spoorwegmaatschappijen. Zo biedt Nederland al sinds 2010 gratis wifi op de trein aan. Ook in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Letland en Finland is er wifi tijdens het reizen. Enkele politici, waaronder Vincent Van Quickenborne, reageren ontstemd.

Hotspots in stations

Wel wil de NMBS eigen hotspots uitrollen voor een aantal grote stations. In verschillende stations bieden telecomoperatoren Telenet en Proximus al wifi-hotspots aan, maar het spoorbedrijf wil daar nu een eigen aanbod aan toevoegen.