HP lanceert ultrakrachtige Surface-variant voor professionals

De HP ZBook x2 is een workstationcomputer over de ganse lijn. Het krachtige toestel heeft tot 32 GB dual channel RAM aan boord, krijgt uiteraard een SSD mee, en is voorzien van een Intel Core i7 8650U-processor. Die chip brengt (ondanks het U-label) vier rekenkernen met acht threads naar de tafel. De basiskloksnelheid van 1,9 GHz is niet fenomenaal, maar de cpu haalt turbosnelheden van 4,2 GHz. Het processorgeweld wordt bovendien bijgestaan door een Nvidia Quadro M620-grafische kaart met 2 GB aan videogeheugen. Voeg al die hardware samen, en je krijgt op papier een heel capabele laptop die uitstekend geschikt is voor onder andere grafische professionals.

Tot hier niets nieuws: er bestaan aanzienlijk krachtigere workstations, ook onder HP’s eigen ZBook-label. Toch introduceert de laptopfabrikant met de x2 een opvallend product. Zoals de naam al suggereert gaat het om een hybride toestel. Net als andere x2-toestellen van HP kan je dit exemplaar omtoveren tot een tablet door het scherm van het toetsenbord los te klikken. De ZBook x2 volgt de Microsoft Surface-designfilosofie. Je krijgt met andere woorden een tablet waar alle hardware in zit. Die tablet heeft een kickstand en klikt magnetisch in een toetsenbord.

De nieuwe x2 weegt 2,2 kg met en 1,6 kg zonder toetsenbord. Het toestel heeft een 14 inch-display met 4K-resolutie. Het is iets meer dan 2 cm dik in laptopmodus, en klokt af op 1,4 cm in tabletmodus. Dat maat de hybride natuurlijk een stuk logger dan een Elite x2 of een Surface Pro van Microsoft, maar de capaciteiten van deze workstation zijn dan ook van een andere orde. Het is opvallen dat HP zoveel pk’s in zo’n modern en flexibel chassis krijgt gepropt.

Consumerisering

De x2 past in de trend van consumerisering die in professionele IT plaatsvindt. Ook zakelijke gebruikers willen aantrekkelijke toestellen. HP speelt hier al geruime tijd op in, en slaagt er ook dit keer in om een relatief compromisloos toestel af te leveren. Zo is ook deze x2, net als alle andere zakelijke toestellen van HP, door een reeks MIL-tests geraakt. Dat wil onder andere zeggen dat het in principe een val vanop je bureau moet overleven.

HP richt zich met het nieuwe toestel volledig op grafische professionals die van onder andere de Creative Cloud willen gebruik maken. De hybride is dan ook gecertificeerd door Adobe. Een pen met Wacomtechnologie tekent daarom present. Hoe dit toestel presteert voor andere beroepsklassen zoals 3D-ontwerpers, valt af te wachten. Wanneer renderen belangrijk wordt zal de processor ongetwijfeld zijn mannetje staan, maar minder zuinige HQ-cpu’s met hogere basiskloksnelheden bieden hier doorgaans wel een meerwaarde. We wachten nog op een adviesprijs in euro van HP, maar kunnen al wel meegeven dat het toestel in de VS 1.749 dollar kost.