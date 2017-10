Windows 10-laptops met ARM-chip gaan dagen mee

Op een event van chipproducent Qualcomm heeft een Microsoft-medewerker, Pete Bernard, in zijn kaarten laten kijken hoe de ARM-laptops met Windows 10 worden geëvalueerd. Hij laat aan ZDNet weten dat de batterij enkele dagen meegaat. Een aantal ontwikkelaars die een testtoestel gebruiken op dagelijkse basis, vroegen zich zelfs af of de batterijmeter niet stuk was omdat het toestel nog steeds ‘vol’ leek te zijn. Bernard: “Gelukkig was het geen bug, maar blijken de laptops gewoon een enorme accuduur te hebben.” Iets wat we ook hadden verwacht na de aankondiging begin dit jaar.

Smartphonechip

De laptops hebben een Qualcomm Snapdragon 835 aan boord, dezelfde chip die je in de meeste Android toptoestellen terugvindt zoals de OnePlus 5, HTC U11 en recenter in de Google Pixel 2 en LG V30. Hoeveel de ARM-laptops worden gebruikt en welke accuduur ze hebben, is nog niet bekend. Pete spreekt over enkele dagen, maar hoe intens wordt de laptop dan gebruikt?

Wanneer we vergelijken met de benchmarkresultaten van bovenstaande smartphones, die gemiddeld een autonomie van 7 uur hebben bij actief gebruik, zou dat voor een laptop gemakkelijk een verdriedubbeling kunnen zijn bij hybridetoestellen, rekening houdend met de grotere batterij, groter scherm en vermoedelijk grotere belasting van Windows 10 vergeleken met Android.

Spannende evolutie

Qualcomm executive VP Cristiano Amon: “Dit project is een van de meest spannende, naast de 5G-evolutie die we elke dag voelen. In elke Windows 10-laptop met Snapdragon 835 zit een LTE-modem ingebouwd voor optimale connectiviteit.

De grootste uitdaging rest nog hoe dit wordt verkocht in het retailkanaal. OEM’s plannen naast 14-inch laptops en hybrides ook 10 inch en zelfs compacte 6 inchtoestellen. Dat laatste neigt veel meer naar de illustere Surface Phone waar al jaren geruchten over bestaan. Amon: “Hoe we dit portfolio aan toestellen herkenbaar kunnen maken voor de consument is nog de grootste uitdaging van allemaal. Je valt namelijk in een middensegment tussen de smartphones en de laptops/hybrides.”

Microsoft liet op de persconferentie van Qualcomm weten dat de eerste laptops met een Snapdragon 835-chip eind dit jaar beschikbaar zouden moeten zijn. Bernard laat weten dat op het hoofdkantoor van Microsoft de laptops al uitgebreid worden gebruikt en dat de finish in zicht is. HP, Lenovo en Asus hebben al laten weten dat ze aan toestellen werken met de Snapdragon 835-chip. Op meer informatie is het nog wachten tot Microsoft officieel de beschikbaarheid bekend maakt.