Amazon minst duurzame westerse bedrijf

Amazon is het minst duurzame westerse technologiebedrijf van vandaag, volgens onderzoek van Greenpeace. De milieuorganisatie beoordeelde de 17 grootste techreuzen van het moment op hun energieverbruik en CO2-uitstoot, de grondstoffen die ze gebruiken en de inzet op recyclage en een lang leven van de gemaakte technologie, en de manier waarop ze omgaan met gevaarlijke chemicaliën. Voor ieder van de drie onderdelen keek Greenpeace naar transparantie, inzet en te meten prestaties. Uiteindelijk kregen de bedrijven een score van F (gebuisd) tot A+ voor ieders van de drie categorieën.

Amazon doet het volgens Greenpeace erg slecht op het vlak van energie (D) en wat het duurzaam gebruik van grondstoffen betreft (D-). Hoe de cloud- en e-commerce-gigant omgaat met chemicaliën is volgens Greenpeace helemaal dramatisch, met een F tot gevolg. Concreet ziet de actiegroep Amazon nauwelijks groene energie omarmen. Er is beterschap zichtbaar aan de horizon, maar de ambitie van het bedrijf om bijvoorbeeld zonnepanelen uit te rollen blijft vaag.

Geen recyclage

Op het vlak van duurzaamheid van de gebruikte materialen zet Amazon niet in op recyclage, in tegenstelling tot andere bedrijven. Bovendien communiceert het bedrijf niet over de herkomst van het gros van zijn mineralen. Geenpeace ziet geen inzet van Amazon om het in de toekomst beter te doen. Tot is Amazon niet van plan om minder gevaarlijke en schadelijke chemicaliën te gebruiken in zijn productieketen.

Geen enkel westers bedrijf doet het volgens Greenpeace slechter, al staat Amazon niet helemaal laatst op de lijst. Drie Chinese bedrijven, Oppo, Vivo en Xiaomi, halen op alle mogelijke onderdelen een F en waren bovendien de enige drie bedrijven die weigerde te communiceren met Greenpeace over het onderzoek.

Fairphone kampioen

Helemaal bovenaan de lijst prijkt Fairphone. Die smartphonefabrikant heeft geen groot marktaandeel en is zo een beetje een vreemde eend in de bijt, maar engageert zich wel als enige uitdrukkelijk om een zo duurzaam mogelijk product af te leveren. Die ambitie werpt zijn vruchten af: Fairphone scoort een B voor energie, een A- voor grondstofgebruik en een B- op het onderdeel chemicaliën. Geenpeace prijst Apple voor de manier waarop het zijn C02-uitstoot beperkt dankzij een modulair telefoonontwerp. Centraal voor Fairphone staat een supply chain waarin geen mensen worden uitgebuit. De zoektocht naar een eerlijke productiemethode gaat gepaard met een grote focus op recyclage.

De duurzaamste grote smartphonebouwer is Apple, dat het met respectievelijk A-, C en B nauwelijks slechter doet dan Fairphone. Grote concurrent Samsung slaat de bal in contrast volledig mis met D, D en D-.