Zoektocht naar GDPR-projectmanagers op volle kracht

24 procent van de CIO’s is op zoek naar een tijdelijke projectmanager om zijn bedrijf GDPR-compliant te maken, terwijl 42 procent zelfs op een permanente werkkracht aast. Dat concludeert rekruteringspecialist Robert Half in zijn salarisgids voor 2018 aan de hand van eigen onderzoek.

De GDPR-wetgeving gaat op 25 mei 2018 van start. Vanaf zijn bedrijven verantwoordelijk voor lekken van persoonsdata. Ze moeten alle gegevens ‘compliant’ behandelen, met aandacht voor nieuwe en pan-Europese privacyregels. Heel wat bedrijven hebben nog een lange weg af te leggen om hun eigen organisatie binnen de richtlijnen te brengen.

Bedrijven moeten onderzoeken waar hun persoonsdata staat, hoe die beveiligd is, wat ze er mee doen en hoe ze die op het juiste moment kunnen verwijderen. Dat kost een initiële inspanning wat de vraag naar tijdelijke GDPR-specialisten verklaart. Wie een iets grotere organisatie runt, zal echter snel merken dat compliancy een manier van werken is die vanaf de deadline tot het DNA van moet behoren. CIO’s die dat inzien, zoeken dan ook naar permanente versterking.

Voor een GDPR-projectmanager zoeken de CIO’s vooral mensen met sterke communicatievaardigheden en een analytische mindset. Hoe snel de bedrijven hun vacature kunnen vullen, is nog maar de vraag. Hetzelfde onderzoek toont immers aan dat 80 procent van de CIO’s het moeilijk vindt om binnen de IT-sector de juiste mensen te vinden. De pool van beschikbare IT’ers is er bovendien niet groter op geworden. Vandaag zijn er 193.800 IT-professionals actief op de Belgische arbeidsmarkt, in 2014 waren dat er nog 199.700. Het voordeel bij de zoektocht naar een GDPR-specialist is dan weer dat die projectmanager niet noodzakelijk zelf een IT-specialist is, al is een goed begrip van de digitale werking van een bedrijf natuurlijk wel essentieel.