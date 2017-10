LG wil grootste autobatterijfabriek in Europa openen

LG Chem, een dochterbedrijf van de Zuid-Koreaanse fabrikant LG, wil in 2018 een autobatterijenfabriek op het Europese continent openen. Het investeert daarvoor in een site in de Poolse stad Wroclaw, zo weet het Poolse staatsagentschap ARP. De fabriek zou meteen de grootste faciliteit in zijn soort in Europa zijn.

Competitieve locatie

De keuze voor Polen is niet toevallig. Het is relatief dicht bij Duitsland, waar automerken als VW, Daimler en BMW hun hoofdkwartier hebben. “Het bedrijf heeft Polen gekozen als de meest competitieve locatie voor productie om de noden van Europese en globale autobouwers tegemoet te komen,” zegt Chanh-Beom Kang, vice-president van LG Chem.

De fabriek, waar 2.500 mensen te werk gesteld zullen worden, zou per jaar 100.000 batterijen moeten produceren. LG Chem zet zo’n 1,35 miljard euro opzij om te investeren in de vestiging. Of LG zijn batterijen van nul zal maken in Polen of bepaalde componenten zal importeren, is niet duidelijk. Wel bevestigd is het feit dat de site een R&D-afdeling zal omvatten met 400 ingenieurs.

Grote verwachtingen

Verschillende autobouwers hebben het afgelopen jaar laten verstaan dat ze hun ambities rond elektrische wagens opschroeven. Zo wil Volkswagen tegen 2030 alleen nog maar elektrische auto’s produceren. Met die grote plannen in het vooruitzicht is het de verwachting dat de vraag naar autobatterijen exponentieel zal stijgen. Waarschijnlijk zal LG’s fabriek niet lang de grootste blijven. In Zwitserland worden onder leiding van de Zwitserse multinational ABB al plannen gesmeed om een nog grotere fabriek in Zweden neer te planten. Project Northvolt zou in 2023 operationeel moeten zijn.