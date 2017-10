Privacycommissie is GDPR voor met Facebook-rechtszaak

Dat de Europese GDPR-wetgeving volgend jaar een hele reeks afdwingbare regels rond het beheer van persoonsgegevens introduceert, houdt de privacycommissie en Facebook niet tegen om elkaar vandaag al te lijf te gaan voor de rechtbank in Brussel. Na een mislukt proces in kortgeding zullen drie rechters zich nu ten gronde buigen over de klachten van de commissie.

De Belgische privacywaakhond stoort zich vooral aan de manier waarop Facebook omgaat met Cookies. Vooral de ‘pixel’ zou een doorn in het oog zijn. De Facebook-pixel is een kleine onzichtbare pixel die websitebeheerders op hun site kunnen plaatsen. De pixel laat Facebook toe om cookies te plaatsen. Die cookies dienen in eerste instantie om informatie te verzamelen over het surfgedrag van Facebook-leden. Dat moet advertenties gerichter maken. De praktijk ligt in lijn met de manier waarop andere advertentieproviders zoals Google hun advertentie-aanbod relevant proberen te maken.

Dat Facebook ook gegevens zou verzamelen over mensen die geen lid zijn van het sociale netwerk, gaat volgens de commissie helemaal te ver. Bovendien zou Facebook onvoldoende duidelijk communiceren, niet alleen over zijn cookiebeleid maar over zijn privacybeleid in het algemeen. De commissie is van oordeel dat Facebook zeker in het geval van niet-leden persoonsgegevens verzameld zonder toestemming, en dat mag niet.

Niet bevoegd

Facebook is niet onder de indruk. Ten gronde reageert het bedrijf dat het met zijn cookies helemaal geen persoonsgegevens binnenhaalt, aangezien de data anoniem is. Het hoofdargument is echter dat Facebook in Europa hoofdkwartier houdt in Ierland, waar het in overeenstemming met de lokale wetgeving handelt. Volgens Zuckerberg en de zijnen is onze rechtbank helemaal niet bevoegd om zich over het geschil uit te spreken, en moet de privacycommissie aankloppen bij haar Ierse collega’s. Tot slot stelt Facebook dat de hele rechtszaak tijdverspilling is, aangezien er met de GDPR eenduidige Europese wetgeving om de hoek staat. Het netwerk zou zich liever daar op focussen.

Hoe de rechter zal oordelen, blijft afwachten. Het staat wel vast dat de kans op een relevant precedent erg klein is. Alle uitspraken inzake persoonsgegevens moeten vanaf 25 mei 2018 immers getoetst worden aan de Europese GDPR-wetgeving.