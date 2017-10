Technologische doorbraak Western Digital maakt 40 TB HDD mogelijk

Western Digital onthulde gisteren een belangrijke technologische innovatie voor harde schijven. De doorbraak zal volgens WD Vice-president Brendan Collins “het volgende decennium van big data aandrijven”. Dankzij microwave-assisted magnetic recording (MARM) kan het bedrijf de opslagcapaciteit van HDD’s tegen 2025 oprekken tot 40 terabyte.

Groeiende markt

Western Digital schuift MARM naar voren als een verbetering die zal helpen om de HDD relevant te houden als zakelijke toepassing. In de computermarkt kwijnt het aandeel van HDD’s langzaamaan weg ten gunste van de snellere en betrouwbare SSD. WD ziet echter nog een belangrijke rol voor HDD weggelegd als technologie in datacenters, waar de grotere capaciteit en lagere kostprijs van de harde schijf het nog altijd een aantrekkelijke keuze maken. WD verwacht dat de verkoop van HDD zal blijven groeien tot 2030 en later. Momenteel heeft de grootste schijf die het bedrijf aanbiedt een capaciteit van 14 TB, met name de HGST Ultrastar Hs14 die het onlangs aankondigde.

Experimentatie

Het type van magnetic recording bepaalt hoeveel capaciteit een harde schijf kan bevatten en hoe betrouwbaar deze is. Traditioneel maakt men bij HDD gebruik van een techniek die perpendicular magnetic recording (PMR) heet. Die technologie heeft echter haar limieten bereikt, waardoor fabrikanten met alternatieven experimenteren. De HGST Ultrastar Hs14 maakt bijvoorbeeld gebruik van shingled magnetic recording (SMR), waarbij de magnetische sporen op een schijf elkaar overlappen.

Een techniek die nog meer capaciteitswinst zou opleveren is heat-assisted magnetic Recording (HAMR). Hierin investeert vooral concurrent Seagate behoorlijk wat geld. Met behulp van een kleine laser kan men de magnetische kenmerken van de schijf beïnvloeden en de dichtheid van de schijf verkleinen, wat een grotere capaciteit mogelijk maakt. HAMR-technologie is erg complex en is dit moment nog altijd in ontwikkeling. Seagate zegt dat het in 2018 een eerste prototype klaar zal hebben, waarbij de eerste producten voor 2020 gepland staan.

MAMR

Tegenover HAMR stelt Western Digital MAMR. Volgens het bedrijf biedt de innovatie “alle voordelen, zonder de complicaties” van HAMR. De crux van WD’s nieuwe technologie is dat men een oscillator introduceert die een veld van elektromagnetische microgolven kan genereren die de dichtheid van de data-opslag verhogen, zonder in te leveren op betrouwbaarheid. De verwachting is dat MARM op termijn een capaciteit van 4 terabits per inch mogelijk maakt.

WD gelooft dat het met MAMR een grote voorsprong neemt tegenover zijn concurrenten. Het bedrijf heeft er vertrouwen in dat het de eerste commerciële schijven in 2019 kan afleveren. “We kunnen de marktverwachtingen van een dollar per TB tegemoet komen,” stelt Brendan Collins. “En dat is waar het om draait in big data.”