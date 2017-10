Panasonic sleutelt zelf aan autonome wagens

Elektrische wagens zijn niets nieuws voor Panasonic, dat al lang samenwerkt met Tesla voor de integratie van zijn batterijen. De Japanse elektronicagigant heeft nu beslist om de kennis uit andere domeinen samen te brengen in een systeem om wagens autonoom te laten rijden. Panasonic gaat er van uit dat zijn expertise in onder andere tv’s en camera’s zijn vruchten zal afwerpen.

“We weten dat we achterlopen op onze concurrenten”, zegt Shoichi Goto, die verantwoordelijk is voor het project, aan ZDNet. Hij denkt dat een nieuwe ‘large scale integration’-chip met geavanceerde beeldverwerkingscapaciteiten het bedrijf echter in staat zal stellen om zijn achterstand in te halen.

In 2011 al gingen Panasonic en Tesla samen in zee. De samenwerking was uitsluitend op batterijen gebaseerd, en dat is niet naar de zin vin van Panasonic-CEO Kazuhiro Tshuga. Hij hoopt dat zijn bedrijf in de toekomst met Tesla kan samenwerken om meer dan alleen batterijen af te leveren. Het is dus duidelijk wie de Japanners voor zich zien als klant voor hun autonoom rijsysteem.

De zet kadert in de ambities van Panasonic om zich toe te spitsen op producten met meer marges. De consumentenmarkt is daarvoor niet ideaal. Het bedrijf heeft een brede waaier van producten, waarvan vooral de Toughbooks er in de zakelijke markt uitspringen.

In afwachting van een eigen product voor integratie met zelfrijdende wagens blijft Panasonic natuurlijk inzetten op de productie van zijn lithium-ion-batterijen. Nu steeds meer fabrikanten de ambitie hebben om op z’n minst deels elektrische wagens af te leveren, stijgt de vraag daarnaar.