Apple brengt iTunes uit voor bedrijven

Apple heeft zonder al te veel fanfare een alternatieve versie van mediabibliotheek iTunes beschikbaar gemaakt. Het nieuws werd als eerste gespot door enkele gebruikers op Reddit. De iPhonemaker richt zich met iTunes 12.6.3 op bedrijven.

Apple kondigde even geleden aan dat het de App Store uit iTunes zou halen. Het mediaprogramma was erg onoverzichtelijk geworden door alle functies die het door de jaren heen had opgezogen. Met de verwijdering van de App Store verliest iTunes heel wat van zijn overtollige vet. Om bedrijven niet van de mogelijkheid te beroven om apps te installeren via het programma, stelt Apple nu een oudere versie van de software beschikbaar waarin de App Store wel nog aanwezig is. Ondanks de focus op bedrijven kan de download door iedereen binnengehaald worden: de hyperlinks staan op een publieke pagina.

iTunes 12.6.3 bevat ondersteuning voor het nieuwe iOS 11, de iPhone 8 en de iPhone X. Er is nog een voordeel voor bedrijven, behalve het feit dat het de App Store bevat. De software zal niet automatisch updaten naar nieuwe versies van het programma. Er is één kanttekening: Apple voorziet voor het programma geen technische ondersteuning meer.