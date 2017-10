Aan de slag met Workplace Chat: Slack-concurrent met schermdeelfunctie

Je hoeft niet meer langs je browser te gaan om gebruik te maken van Facebook Workplace. Facebook rolde in alle stilte een desktopapplicatie uit met daarin de chatfunctionaliteit van zijn zakelijke communcatiedienst. Facebook Workplace is nog het best te omschrijven als een kruising tussen Slack en een zakelijke versie van het klassieke Facebookplatform, bedoeld om collaboratie en communicatie binnen bedrijven eenvoudig te maken.

Tot voor kort werkte Workplace op PC en Mac enkel via de browser. Je moest dus een browsertab open laten staan om met je collega’s te chatten. Aan dat euvel komt Facebook nu tegemoet met een nieuw tooltje. Het programma draait om Windows- en Mac-computers en huisvest de chatfunctionaliteit van Workplace. Voor de tijdslijn en de groepen die de dienst eveneens biedt, moet je nog wel langs je browser gaan. In de praktijk ziet de Workplace Chat-tool er uit als een light-versie van Slack, met gelijkaardige functionaliteit.

Je kan vanuit de app met je collega’s telefoneren en videochatten. Bovendien maakt de tool het eenvoudig om je scherm of een deel daarvan te delen. Met een druk op de knop selecteer je de schermdeel-optie, waarna je kan kiezen om een heel display te delen, of je te beperkten tot het venster van een specifieke app.

Workplace Chat is nog in bèta en dat zie je. De interface is gepolijst en de chatfunctionaliteit werkt goed, maar aan het schermdelen is nog wel wat werk. Tijdens onze korte test kregen we de resolutie van het gedeelde display niet op een acceptabel niveau, ondanks de perfecte internetconnectiviteit van beide testtoestellen, die bovendien op hetzelfde lokale netwerk zitten. Het delen van een specifiek venster ging nog slechter: we konden een leeg Worddocument delen maar wijzigingen bleven onzichtbaar, tot het venster crashte.

De prestaties verklaren meteen waarom Facebook nog geen officiële ruchtbaarheid geeft aan het bestaan van de tool. Het bedrijf bevestigde wel aan TechCrunch dat een uitrol nabij is, nadat die website op de downloadlinks voor Workplace Chat stootte.

Maak jij gebruik van Workplace op je werk? Dan kan je vandaag al aan de slag gaan met de chat-tool. De installatie van het tooltje vereist geen administratorprivileges, zodat je ook met beperkte rechten op je computer aan de slag kan. Je downloadt de installatiebestanden hier. Het gros van de functies lijkt wel perfect te werken en het programma is in onze ogen een flinke verbetering tegenover de browservariant.