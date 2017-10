Vlaanderen investeert in supersnel glasvezelinternet tot in de huiskamer

Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) wil over heel Vlaanderen een glasvezelnetwerk aanleggen, zo schrijft De Morgen. De bedoeling is om glasvezelkabels tot bij alle Vlaamse woningen te brengen. Het project zou maximaal drie miljard euro kosten. Wie de plannen zal realiseren, is nog niet duidelijk. In de komende weken gaat de Vlaamse minister zetelen met Telenet en Proximus. Zijn die niet bereid zich te schikken naar zijn voorwaarden, dan richt hij een nieuw overheidsbedrijf op.

Muyters wil snel internet brengen naar elke Vlaming. De eerste kabel wordt volgend jaar al getrokken, maar het zal twintig jaar duren vooraleer het glasvezelnetwerk af is. De Vlaamse minister wil onder meer samenwerken met gasnetwerkbeheerder Fluvius. Die brengen de nodige ervaring en de samenwerking biedt ook enkele praktische voordelen. Als een straat wordt opengelegd voor een nieuwe gasleiding, dan kan er meteen een glasvezelkabel getrokken worden

Om zijn project te realiseren gaat de minister aankloppen bij providers Telenet en Proximus. Die zijn zelf al bezig met de uitbouw van een supersnel netwerk, maar Muyters wil dit proces in een stroomversnelling brengen. Hij stelt aan beide operatoren twee voorwaarden: het netwerk moet opengesteld worden voor iedereen en de tarieven voor de Vlaming moeten redelijk blijven. De internetprijzen liggen immers erg hoog in Vlaanderen door de dominante positie van de twee telecomreuzen. Als beide operatoren niet op de kar springen komt er begin volgend jaar een nieuw overheidsbedrijf dat zal toezien op de aanleg van de ‘superkabels’. Geen goed plan, aldus federaal minister voor Telecom Alexander De Croo (Open Vld), die het belangrijk vindt om privépartners te betrekken.

Verkeerde investering

Het kostenplaatje mag maximaal tot 3 miljard euro oplopen, maar als beide providers meewerken, dan ligt de kostprijs een pak lager. In dat geval kunnen de gaten in de bestaande netwerken gedicht worden. Doen beide operatoren niet mee, dan neemt Vlaanderen de hele uitbouw voor zijn rekening. In een reactie aan Data News reageren Proximus en Telenet lauwtjes omdat ze al een lange tijd investeren in een supersnel datanetwerk. Ze staan dus niet te springen om hun netwerk open te leggen. Bovendien denkt Telenet dat het belangrijker is om te investeren in andere gebieden, bijvoorbeeld in digitale lessen voor kansarme jongeren.

Is het wel nodig om te investeren in onze internetinfrastructuur? Die behoort al tot de beste van Europa. Volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij staat België op de derde plaats van 28 Europese landen voor de connectiviteitsgraad in 2017. Die ranking baseert zich op een handjevol parameters, zoals de penetratiegraad van vaste en mobiele breedband, de mate van spectrumtoewijzing en de prijs van ons internet. Nagenoeg onze gehele bevolking heeft toegang tot vaste breedband (99,93%). Acht op tien vaste breedbandabonnementen biedt zelfs snel internet aan (snelheid van minstens 30 Mbps): geen enkel land in Europa doet beter.