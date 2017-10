Western Digital introduceert server-HDD van 14 TB

Ondanks de vele voordelen die SSD’s te bieden hebben, blijven HDD’s de plak zwaaien in plaatsen waar veel opslagruimte noodzakelijk is. Klassieke harde schijven bieden immers meer opslagruimte voor minder geld dan SSD’s. Western Digital biedt daarom een HDD aan met 14 TB: de HGST Ultrastar Hs14. Deze opslagreus is bedoeld voor de zakelijke markt en is volgens de fabrikant geschikt voor gebruik in servers.

De HGST Ultrastar Hs14 bestaat uit acht roterende schijven die een snelheid halen van 7.200 toeren per minuut. Western Digital biedt zowel een SATA- als SAS-variant uit van het model en voorziet 512 MB aan cachegeheugen. De maximale schrijfsnelheid ligt volgens Western Digital op 233 MB per seconde.

Helium

De harde schijf is gevuld met helium en kan daardoor veel hogere opslagcapaciteiten aan. Helium is een stuk lichter dan lucht, waardoor Western Digital in staat is twee extra schijven aan te brengen in de hardware dan bij standaard harde schijven met lucht mogelijk is. Door gebruik te maken van helium is er immers minder vibratie en wrijving.

Shingled magnetic recording

Om verder meer capaciteit te creëren op een harde schijf met dezelfde vormfactor maakt Western Digital gebruik van shingled magnetic recording (SMR), waarbij de sporen elkaar overlappen. Je kan het vergelijken met dakpannen die gedeeltelijk over elkaar worden gelegd. Shingle is namelijk ook het Engelse woord voor dakpan. Door deze techniek passen er veel meer magnetische banen op één schijf en kan er meer opslagcapaciteit geboden worden.

SMR heeft echter ook een belangrijk nadeel. Doordat er een overlapping is tussen de tracks zal er meer dan één track tegelijkertijd worden overschreven. Harde schijven die gebruik maken van SMR moeten daarom verschillende tracks lezen en herschrijven om te voorkomen dat belangrijke informatie wordt gewist. Dit principe zorgt ervoor dat SMR-drives over het algemeen trager zijn dan traditionelere perpendicular magnetic recording-schijven (PMR).

Andere fabrikanten volgen

Eind vorig jaar kondigde de hardeschijfspecialist aan dat er een HDD op komst was met 14 TB aan opslagcapaciteit. Toen presenteerde het bedrijf een 12 TB-HDD die erg gelijkende hardware bevat. Ook onder meer Toshiba en Seagate kondigden aan een HDD met 12 TB uit te brengen.

Wanneer en voor welke prijs de 14 TB-HDD in de winkels komt te liggen, is nog niet bekend. Voor de variant met 12 TB betaal je zo’n vijfhonderd euro.