VS bestookte Noord-Korea maandenlang met DDOS-aanvallen

Als onderdeel van een diplomatische campagne ontregelde de VS gedurende verschillende maanden het dataverkeer van Noord-Korea’s belangrijkste staatsspionage-organisatie. Dat rapporteert de Washington Post. Doel van de operatie was om de Noord-Koreanen naar de onderhandelingstafel te drijven. Militaire cyberacties waren daarbij geen taboe. Trump gaf zijn fiat voor de campagne aan het begin van zijn legislatuur, voordat Noord-Korea met zijn raketoefeningen naar een hogere snelheid schakelde.

Traag internet

De operatie duurde een half jaar, van maart tot september. Afgelopen weekend kwam ze officieel ten einde. De campagne was er niet op gericht om Noord-Korea’s spionage-activiteiten volledig te ondermijnen, alleen om ze tijdelijk te saboteren. De deur voor onderhandelingen moest immers open blijven. De praktische gevolgen van de DDOS-aanvallen bleven dus beperkt. Volgens de bronnen waarmee de Washington Post sprak, zouden Noord-Koreaanse hackers hebben geklaagd dat ze hun werk niet meer goed konden doen door de slechte internetverbinding.

De militaire cyberaanvallen waren maar een deel van de diplomatieke campagne die Trump opzette. De Amerikaanse regering beval zijn diplomaten om Noord-Korea aan te kaarten bij nationale machthebbers en om hen aan te manen banden met het communistische land te verbreken. Ook de sancties die de VS de afgelopen maanden oplegde aan Noord-Korea, waren al geprepareerd in het kader van de campagne.

Ook nu Noord-Korea duidelijk maakt dat het niet zal afzien van zijn nucleaire arsenaal, blijft de regering Trump open voor onderhandelingen – of communiceert ze dat alleszins zo. “We hebben communicatielijnen naar Pyongyang,” verklaarde Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. “We kunnen met hen praten, en dat doen we ook.”

Cyberoorlog

Cyberaanvallen uitgevoerd door staten tegen staten zijn al lang geen uitzondering meer. De VS was zelf een van de eersten die (openlijk) malware inzette om andere landen te dwarsbomen met Stuxnet in 2012, dat het kernprogramma in Iran moest stoppen. Rusland zou in het Oekraïnse conflict meerder keren energiecentrales in het land hebben gesaboteerd via hackings. De DDOS-aanvallen die de VS uitvoerde op Noord-korea zijn in vergelijking met die twee voorbeelden erg mild, maar het is natuurlijk de vraag hoe de communitische dictatuur hierop zal reageren.