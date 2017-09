Na China legt ook Zuid-Korea cryptomunten aan banden

In Zuid-Korea mogen bedrijven geen intial coin offerings (ICO’s) meer uitschrijven. Het risico op fraude is te hoog volgens de autoriteiten. Zuid-Korea volgt met zijn regelgeving China, dat deze vorm van aandelen begin september al afvoerde en zo mede de hausse in bitcoin en andere munten afstopte.

ICO’s zijn een alternatieve manier voor bedrijven om fondsen te werven. In plaats van traditionele aandelen kunnen investeerders en werknemers een eigen cryptomunt van het bedrijf kopen. Deze kunnen ze meestal enkele gebruiken binnen het bedrijf. Vooral start-ups maken gretig gebruik van ICO’s.

Financiële instelling staan echter wantrouwig tegenover deze nieuwe vorm van financiëring. Volgens de Financial Service Commission (FSC), de financiële waakhond van de Zuid-Koreaanse overheid, was er een te hoog risico op een bubbel en stelden ICO’s investeerders te veel bloot aan fraude en marktmanipulatie. De organisatie verbiedt nu alle vormen van ICO’s, zowel voor fondsenwerving als leningen. Het beklemtoont dat het cryptovalutu niet wil ‘institutionaliseren’, maar wel een duidelijker wettelijk kader wil voorzien.