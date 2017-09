DNV GL levert eerste certificaten via blockchain

Certificeringsfirma DNV GL heeft al haar certificaten in een blockchain verankerd en is daarmee de eerste in zijn sector die de technologie inzet. De software werd geleverd door Deloitte EMEA Blockchain Lab.

QR-code

De omzetting van alle 90.000 certificaten naar de blockchain zorgt ervoor dat elk document een unieke digitale tag meekrijgt waarmee niet te frauderen is. Certificaten dienen als garantie; een bedrijf dat een certificaat houdt laat aan potentiële partners zien dat hun faciliteiten, services of producten in lijn zijn met bepaalde wettelijke of sectoriële voorwaarden. Dankzij de unieke encryptiecodes die de blockchain levert, kunnen bedrijven snel nagaan of een certificaat officieel onderdeel uitmaakt van de blockchain van DNV GL, of een vervalst document is. De controle is zo eenvoudig als het scannen van een QR-code. Kopieën van de blockchain worden in een netwerk van computers bewaard.

Technologie voor de digitale economie

“150 jaar lang zitten wij bij DNV GL al in de sector van het bouwen van vertrouwen, maar in de eeuw van de digitale transformatie is er een verhoogde nood aan transparantie in een volatiel economisch klimaat,” zegt CEO Luca Crisciotti. De blockchain moet tegemoet komen aan die veranderende verwachtingen. DNV GL is een internationaal bedrijf dat hoofdzakelijk certificaten levert voor maritieme organisaties en verschillende energiesectoren. Het heeft een kantoor in Antwerpen.

“Dit is een van de eerste blockchain-applicaties buiten de financiële sector, en het toont de ongelimiteerde mogelijkheden aan die deze technologie voorziet,” verklaart Martin Bryn van Deloitte. Hij is zeker dat DNV GL niet de laatste zal zijn: “Op korte termijn zullen er concepten, prototypes en inversteringen in elke grote sector opduiken.”