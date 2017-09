Nieuwe Microsoft 365-opties voor studenten en bedrijven

Wie interesse heeft in het Microsoft 365-pakket, heeft vanaf vandaag twee nieuwe opties om te overwegen. De techreus introduceerde de formules Microsoft 365 F1 en Microsoft 365 Education tijdens zijn Ignite-conferentie, die vandaag plaatsvindt in de VS.

Eerstelijn werknemers en studenten

Microsoft 365 F1 is een pakket gericht op “de meer dan 2 miljard eerstelijns werknemers wereldwijd”, aldus het bedrijf. Het gaat medewerkers die op de frontlinie van het bedrijf werken. Dat zijn onder andere personeelsleden die rechtstreeks werken met klanten en als eerste contactlijn fungeren, maar ook personen die direct te maken hebben met het productieproces. Het F1-aanbod groepeert Office 365, Windows 10 en de Enterprise Mobility + Security-services onder één abonnement.

De nieuwe studentenoptie Microsoft 365 Education omvat Office 365 Education, Windows 10, de Enterprise Mobility + Security-suite en Minecraft: Education Edition. Hoeveel de abonnementen zullen kosten, is nog onduidelijk.

Microsoft 365

De nieuwe formules breiden het aanbod uit van Microsoft 365, waarbij Office en Windows 10 in één pakket worden gestopt. Microsoft lanceerde deze vernieuwde abonnementsformule in juli van dit jaar. In eerste instantie had je toen twee varianten, Enterprise en Business. Het bedrijf verdubbelt dat aantal nu met de toevoeging van F1 en Education, die je beide ook nog in een gewone Office 365-variant kan vinden.

Naast het feit dat de 365-pakketten Windows 10 bevatten, leggen ze ook sterker de nadruk op mobiel en veilig werken door de integratie van geavanceerde beschermings- en veiligheidstools van Microsoft, verzameld in de ‘Enterprise Mobility + Security’-suite. Dit bevat onder andere software om mobiele toestellen en apps te beheren en intelligente bescherming tegen cyberaanvallen.