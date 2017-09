Microsoft en Facebook voltooien superkabel tussen VS en Europa

Een 6.000 kilometer lange kabel die op zijn diepste punt meer dan 5 kilometer onder zee ligt en snelheden tot 160 terabit per seconde kan halen: voor project Marea is één superlatief niet genoeg. De kabel is nu officeel voltooid. Marea is een initiatief van Microsoft en Facebook, in samenwerking met de internationale telecomprovider Telefonica.

Marea

Microsoft en Facebook onthulden in mei van dit jaar de details van de onderzeese internetkabel. Marea verbindt de continenten Noord-Amerika en Europa met elkaar. Specifiek vertrekt de kabel in Virginia Beach en komt hij aan in Bilbao, Spanje. Met een snelheid van 160 terabit per seconde is de Atlantische internetverbinding 16 miljoen keer sneller dan wat je op je thuisnetwerk krijgt. De capaciteit stelt Marea in staat om 71 miljoen HD-films simultaan te streamen.

De reden voor het leggen van een nieuwe en geavanceerde internetverbinding onder water hoeft niet ver gezocht te worden: we verbruiken met z’n allen steeds meer data. Men verwacht dat het internetgebruik in de komende jaren nog exponentieel zal stijgen. Volgens Telxius, het dochterbedrijf van Telefonica dat de uitbating van Marea op zich zal nemen, is Marea ontworpen “om tegemoet te komen aan de vraag van vandaag en mee te evolueren met de vooruitgang van morgen.”

Azure en Whatsapp

De Marea-kabel vervoegt een tiental andere internetkabels die via de zeebodem de VS en Europa verbinden. Het project onderscheidt zich niet alleen door de ongezien snelle kabel. Dat het initiatief van Microsoft en Facebook uitgaat, en niet van telecomoperatoren, is ook ongewoon.

De techreuzen zullen Marea inzetten om hun toepassingen te schragen. Voor Microsoft zijn dat in het bijzonder clouddiensten zoals Azure, Office 365 en Xbox Live. Bij Facebook biedt Marea extra ondersteuning voor data-intensieve apps zoals Whatsapp en Messenger. Het is echter geen privékabel: ook andere bedrijven zullen gebruik kunnen maken van de capaciteit van Marea. Men verwacht de kabel begin 2018 in gebruik te kunnen nemen.