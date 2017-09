Wolters Kluwer neemt Vlaams softwarebedrijf Adsolut over

Adsolut, een sterke groeier in de markt van de boekhoudsoftware, komt in handen van het Nederlandse Wolters Kluwer Taks & Accounting. Het bedrijf bestaat sinds 2007 in wist zich in de afgelopen tien jaar in de kijker te werken met zijn boekhoud- en ERP-oplossingen. Adsolut levert een geïntegreerde modulaire oplossing die bedrijven controle geeft over hun boekhouding maar ook planningstools aan boord heeft, en een business intelligence en analytics-luik bevat.

Wolters Kluwer neemt het bedrijf over met de ambitie zijn eigen koppositie in de Belgische markt te versterken. Met de acquisitie versterkt het bedrijf vooral zijn aanbod naar de KMO’s.

Adsolut zelf heeft natuurlijk al een heleboel klanten, maar die hebben volgens het bedrijf niets te vrezen. Ze zullen geen onmiddellijke impact merken, kunnen hun vertrouwde software blijven gebruiken en moeten nog steeds bij het bedrijf aankloppen voor ondersteuning. Het 24-koppige team komt met de overname in dienst van Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer Tax & Accounting verwacht dat de overname een positieve impact zal hebben op de aandelenkoers, en anticipeert een return on investment binnen drie tot vijf jaar.