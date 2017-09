Werkgever mag mailverkeer werknemer niet zomaar inkijken

Zelfs wanneer een werknemer zijn e-mail-adres van de zaak gebruikt om privémails te versturen, mag de werkgever daar niet zomaar naar kijken. Dat besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. De uitspraak gaat lijnrecht in tegen een eerder arrest uit 2016, dat geen graten zag in het monitoren van het verkeer door de werkgever.

De uitspraak komt er naar aanleiding van een lang aanslepende zaak. In 2007 werd een Roemeense ingenieur aan de deur gezet omdat hij via zijn werkaccount met zijn verloofde communiceerde over zijn seksuele gezondheid. De ingenieur claimde dat de inzage van de mails door de werkgever een inbreuk waren op zijn recht op een privéleven. Hij baseert zich op artikel 8 van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, dat stelt dat iedereen recht heeft op respect voor mijn privé-, familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. De Roemeen wendde zich dan ook tot het Europese hof nadat Roemeense rechtbanken hem ongelijk gaven. Dat het Hof voor de Rechten van de Mens nu de kant van de ontslagen werknemer kiest, zet een precedent voor heel de Europese Unie.

Recht op privéleven

Het EHRM redeneert dat een werkgever het recht op een sociaal privéleven niet naar nul kan herleiden in de werkplek. Zowel de privacy van de werknemer als het recht op privé-correspondentie tot op een zeker niveau behouden blijven, vinden elf van de zeventien rechters. Ze nuanceren de uitspraak wel: het privacyrecht is verre van absoluut en mag door de werkgever ingeperkt worden, maar alleen zover als nodig. Een goede communicatie daarover is bijgevolg onontbeerlijk. Als je het nodig vindt om je toegang te verschaffen tot de het mailverkeer van je werknemers, mag dat niet zonder goede reden en moet je er bovendien over communiceren.

De beslissing van het hof is frappant, aangezien de ingenieur in kwestie een werkaccount had gebruikt voor privédoeleinden, terwijl dat expliciet verboden werd door het bedrijf. In 2016 redeneerde de rechtbank nog dat het daarom geoorloofd was voor de werkgever om door de berichten van de ingenieur te gaan. In principe moesten ze er enkel professioneel verkeer verwachten, en dat mag een werkgever wel in kijken.

Gebrekkige communicatie

De rechtbank nu stoort zich vooral aan de manier waarop de mails achter de rug van de werknemer werden ingekeken. Zelfs wanneer een account in theorie enkel voor werkgerelateerde zaken mag gebruikt worden, moet de werkgever expliciet aan de werknemer laten weten dat ze de mails zullen monitoren, oordeelt het hof.

De uitspraak heeft betrekking op alle zakelijke mailaccounts maar chattools zoals Slack. Het hof verbiedt de monitoring er van niet, maar stelt dat de werknemer er van op de hoogte moet zijn wanneer het gebeurt. Onthoud als werknemer dus dat je correspondentie beschermd is door het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, en als werkgever dat je duidelijk moet communiceren naar je werknemers wanneer je berichtenverkeer wil inkijken, en waarom.