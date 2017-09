Nieuwste chip van Huawei heeft ingebouwde AI-processor

Huawei stelde op elektronicabeurs IFA zijn nieuwe system-on-a-chip voor: de Kirin 970. Die bevat een afzonderlijke AI-processor die bijvoorbeeld sneller beelden kan herkennen dan een klassieke CPU. In oktober komt het eerste toestel uit die deze chip zal bevatten: de Huawei Mate 10.

AI-processor

De Kirin 970 is gebakken op tien nanometer en bestaat uit een CPU en GPU met respectievelijk acht en twaalf rekenkernen. Daarnaast bevat de chip ook een processor die AI-taken voor zijn rekening moet nemen, een Neural Processing Unit (NPU). Die kan, volgens de Chinese smartphonefabrikant, sneller beelden herkennen dan een klassieke CPU, tot 2000 beelden per minuut. Tijdens zijn keynote op IFA beweert Huawei dat dat vijf keer sneller is dan de iPhone 7 Plus en 20 keer sneller dan de Samsung Galaxy S8.

Daarnaast zou de Kirin 970 voor het eerst de grens van 1 Gbps overbruggen dankzij 4,5G LTE. Deze verbinding maakt snelheden tot 1,2 Gbps mogelijk, door de combinatie van 4X4 MIMO, 256 QAM en 3CC CA.

Huawei Mate 10

“Onze smartphone is erg intelligent, maar nog niet slim genoeg”, aldus Richard Yu, ceo van Huawei. “De cloud krikt zijn IQ al heel wat op, maar ook daar schuilen een heleboel uitdagingen, meer bepaald op vlak van stabiliteit, privacy en latency. On-device AI, dankzij een NPU, lost die problemen op. Samen met de rekenkracht van de cloud vormen die twee samen het beste van twee werelden: mobile AI.”

Huawei is een van de weinige smartphonefabrikanten die zijn eigen chips produceert, samen met Samsung en Apple. Het eerste toestel die de nieuwe SoC zal bevatten is de Mate 10, die op 16 oktober in München wordt voorgesteld.