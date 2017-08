SAP integreert tools voor financiële- en personeelsplanning

SAP gaat SuccessFactors Workforce Planning en RealSpend met elkaar verbinden. SuccesFactors Workforce Planning is een cloudoplossing waarmee je je personeelsbestand kan managen. Je houdt er mee bij wanneer je moet rekruteren, welk kritiek talent het pensioen nadert, en waar er een tekort of overschot aan kennis en personeel zit. SAP maakt zich sterk dat de tool het personeelsbeheer omtovert van een jaarlijkse oefening naar een continu proces.

RealSpend is eveneens een cloudoplossing, maar deze tool is gericht op budgetmanagement. Zo krijgt je financiële departement een zicht op de in- en uitgaven, en kan je snel analyseren hoe de financiën er voor staan.

Aangezien het grootste budget van een bedrijf dezer dagen naar personeel gaat, is een versmelting van beide tools een logische stap. Managers kunnen zo in realtime financiële data bekijken in functie van het personeel. Enkele nieuwe functies helpen je om de reële kost van een werknemer te berekenen. Denk daarbij niet enkel aan loon maar ook materiaal, verwachte reisvergoedingen en de werkplek. Omdat de info in realtime binnenstroomt, moeten de tools van SAP er voor zorgen dat je meteen kan zien wat de impact is van de beslissing om iemand extra aan te nemen of aan de deur te zetten.

De zet van SAP sluit aan bij een tendens die al langer bezig is. De oude silo-werkwijze moet er aan geloven in het voordeel van een geïntegreerd beleid, waarbij het combineren van data voor ongekende inzichten zorgt. In dat opzicht belooft een relatief kleine ingreep als de combinatie van twee diensten een tastbaar voordeel te bieden.