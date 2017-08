WhatsApp-concurrent lanceert eigen blockchain-munt

Kik lanceert Kin. In mensentaal: een concurrent van WhatsApp introduceert een eigen crypto-munt. De blockchain en cryptomunten winnen dag na dag aan populariteit en Kik wil meesurfen op die golf. Kik werd in 2009 opgericht door enkele studenten en telt vandaag 15 miljoen actieve gebruikers per maand. De app is vooral in de VS erg populair, waar 40 procent van de tieners er volgens het bedrijf zelf mee in aanraking komt.

De makers achter de applicatie hopen nu om extra investeringsgeld op te halen met een zogenaamde ‘initial coin offering’ (ICO). Dat is een techniek waarbij iemand een splinternieuwe cryptomunt introduceert, en die meteen verkoopt aan geïnteresserden. De munt kan dan gebruikt worden binnen het ecosysteem van wie ze aanbied, of gezien worden als een soort aandeel binnen het bedrijf.

Kik kiest voor de eerste optie. Kin wordt een digitale munt waarmee gebruikers binnen de Kik-applicatie transacties kunnen uitvoeren. Idealiter groeit Kin echter snel in populariteit, en springen ook andere gebruikers en ecosystemen op de kar. Gebeurt dat, dan hebben de mensen achter Kik plots een eigen succesvolle cryptomunt in handen.

Miljoeneninvestering

In voorverkoop heeft Kik al 50 miljoen dollar opgehaald bij investeerders voor zijn zelf uitgevonden munt. Een extra voorraad munten ter waarde van 75 miljoen dollar verschijnt vanaf twaalf september op de markt. In totaal zet Kik slechts 90 procent van de Kin-munten in voor de ICO. De rest van het zelf uitgevonden geld wordt opzij gehouden, onder andere om Kin-enthousiastelingen te belonen. Wie een applicatie schrijft die gebruikers toelaat om handel te drijven via Kin, krijgt daarvoor als beloning zelf wat extra cryptomunten.

De ICO toont in één klap de kracht en het gevaar van Kin. De blockchaintechnologie laat iedereen toe om op een transparante manier een virtuele munt te introduceren. Dat kan omdat de kettingtechnologie een gestructureerde fundering biedt voor het digitale geldt. Het is dus niet zo dat Kik in één klap de hoeveelheid Kin kan verdubbelen en zo de waarde kan kelderen. Dat biedt in theorie vertrouwen, waardoor investeerders het best zien zitten mee te stappen in een ICO.

Daar staat tegenover dat Kin niets meer is dan een zelf uitgevonden digitale munt met daar een blockchain achter. De nieuwe cryptomunt heeft alleen waarde omdat mensen bereid zijn te geloven dat ze iets waard is. In tegenstelling tot bij ‘echt’ geld bestaat er geen enkele garantie om de waarde van de cryptomunt te onderbouwen. Net daarom is de koers van de munten zo volatiel. Een investering in Kin is in dat opzicht een investering in lucht, waarbij je ten stelligste hoopt dat het hele cryptomuntenverhaal geen zeepbel is.

De blockchain als technologie heeft een onbetwistbaar nut. Of cryptomunten als toepassing zo interessant zijn als het huidige enthousiasme doet uitschijnen, is een andere zaak.