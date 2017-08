Start-up voor brein-interface van Elon Musk haalt 27 miljoen op

Data stroomt van bronnen allerhande naar een server, waar steeds slimmere algoritmes vernieuwende inzichten distilleren, waarna jij uiteindelijk naar een spreadsheet met daarop de essentiële informatie mag kijken om er iets uit op te steken. Dat kan sneller, hoopt Elon Musk. De CEO van SpaceX, Tesla en The Boring Company stampte Neuralink uit de grond in een poging een brein-naar-computer-interface te ontwikkelen en die kon al op 27 miljoen dollar van in totaal twaalf investeerders rekenen.

Elon Musk leek niet opgezet en claimt dat Neuralink momenteel niet op zoek is naar investeerders. Dat het huidige bedrag is opgehaald, staat evenwel als een paal boven water. Het lijkt er op dat hij bedoelt dat zijn bedrijf niet actief op investeerders vraagt. Documenten tonen immers aan dat verschillende partijen wel degelijk geld geïnvesteerd hebben.

.@elonmusk's brain computer startup Neuralink raised $27m of a target $100m acc'd to new filing https://t.co/EcErC1tnY6 — Rolfe Winkler (@RolfeWinkler) August 25, 2017

Neuralink moet de manier waarop mensen met computers werken in de toekomst opnieuw uitvinden. Scherm, muis en toetsenbord zijn te archaïsch om te informatie die kunstmatige intelligentie kan bieden, efficiënt te absorberen. Om optimaal van AI en supercomputers gebruik te maken, denkt Musk dat een nieuw soort communicatie nodig is.

Het onderzoek van Neuralink heeft ook andere toepassingen. Zo kan meer kennis over het brein en de manier waarop computers er invloed op kunnen uitoefenen onder andere epilepsie oplossen. Hoe de interface zal werken is nog niet duidelijk. Het is zelfs allesbehalve zeker dat er in de nabije toekomst überhaupt een interface kan ontwikkeld worden. Verschillende investeerders met de nodige centen ter beschikking lijken er alvast vertrouwen in te hebben.