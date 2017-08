Microsoft Azure krijgt nieuwe archiveringsoptie

Microsoft stelt een nieuwe opslagoptie beschikbaar via cloudplatform Azure: Azure Archive Blob storage. Op dit moment is de optie nog in bèta. De mogelijkheid is specifiek gericht op data die op lange termijn moet worden bewaard, zoals logbestanden, camera-opnames, afschriften of medische documenten.

Blobs

Microsoft voorzag al twee opties voor Binary Large Object (blob) storage op azure, namelijk hot blob storage en cool blob storage. De archief-optie komt daar nu als derde bij. Het verschil tussen de ‘koude’ storage en de archiefopslag is de prijszetting. Archive blob storage is goedkoper dan cool blob storage, maar het opvragen van de data zal je meer kosten dan bij cool of hot.

Je zal de data ook niet met een knip kunnen bekijken. Om de data te lezen zal je opnieuw naar de hot- of cool-optie moeten overschakelen, een proces dat een behoorlijk lange tijd kan innemen. Microsoft stelt dat het tot 15 uur kan duren voor blobs die kleiner zijn dan 50 GB. Grotere databestanden zullen extra tijd vragen om te ‘rehydrateren’, zoals Microsoft het proces noemt.

Net zoals bij cool storage garandeert Microsoft 99 procent beschikbaarheid voor de archief-optie. Microsoft encrypteert de data automatisch. Omdat het nog in de testfase zit, zullen ontwikkelaars een aanvraag moeten indienen bij Microsoft om te kunnen experimenteren met de Azure-functie. Prijzen voor de dienst zijn nog niet volledig beschikbaar. Op de Azure-website van Microsoft vindt je momenteel enkel een ‘preview’prijs voor de regio East US 2.