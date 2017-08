Google aast met Chrome Enterprise op een plaats in je bedrijf

Google lanceert Chrome Enterprise: een op bedrijven toegespitste versie van Chrome OS. Chrome OS is het besturingssysteem waarop Chromebooks draaien. Het eenvoudige OS heeft tal van voordelen, zoals lage hardwarevereisten en een zacht prijskaartje. Dat maakte het uitermate geschikt voor gebruik in de educatiesector maar Google aast al langer op een plaatsje op kantoor.

Googles wapen van diens tom dat doel te bereiken ws de Chromebooks for Work: een zakelijke versie van de klassieke Chromebook. In de praktijk ontbraken enkele belangrijke functies aan dat zakelijke aanbod. Vooral het gebrek aan ondersteuning voor Microsoft Active Directory zorgde er voor dat veel bedrijven de Chromebook niet als een valabel alternatief voor een Windowslaptop zagen.

Centraal management

Met de introductie van Chrome Enterprise komt daar dus verandering in. De Enterprise-versie van het besturingssysteem is volledig compatibel met Microsoft Active Directory en laat gebruikers toe om met hun bestaande accountgegevens in te loggen op hun Chromebook. Administrators zullen toegang bovendien centraal kunnen beheren.

Chrome Enterprise zal bovendien compatibel zijn met mobility managementsoftware van derden, zodat beheerders alle bedrijfstoestellen vanuit een centraal platform in het oog kunnen houden. In eerste instantie voorziet Google ondersteuning voor het op AirWatch gebaseerde Workspace One van VMWare maar compatibiliteit met andere diensten zou volgen.

Verder voorziet Google 24/7-ondersteuning voor Enterprise-klanten, en integreert de technologiereus printer management. Ook dat is een welkome stap vooruit voor de integratie van Chromebooks in bestaande werkomgevingen.

Tot slot kan je onder de Enterprise-licentie een eigen appwinkel voor je bedrijf lanceren, waaruit gebruikers dan applicaties kunnen installeren. Die applicaties zullen gebruik maken van de capaciteit van Chrome OS om Android-apps te draaien. Logischerwijs moet je dus een Chromebook hebben die de Android-bètafunctie ondersteunt.

Chrome Enterprise zal 50 dollar per toestel per jaar kosten. Een precieze prijs in euro kennen we nog niet. Wie op zoek is naar nieuwe toestellen voor zijn bedrijf, doet er met dit nieuwe aanbod op z’n minst goed aan om eens te kijken of Google en Chrome geen alternatief zijn voor Windows. Aangezien het gros van de applicaties dezer dagen in de browser draait, zou het goed kunnen dat een Chromebook in een aantal scenario’s volstaat.