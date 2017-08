Prijsdalingen maken high-end VR betaalbaarder voor bedrijven

De Taiwanese eletronica-gigant HTC stelt de prijs van de Vive-bril met controllers bij naar 699 euro. Het trekt hiermee 200 euro af van het oorspronkelijke prijskaartje, een beslissing die lijkt ingegeven door een gelijkaardige stap die concurrent Oculus in het voorjaar nam.

Timing

Concurrent Oculus bracht in maart de prijs van de Rift terug. De bril, die aanvankelijk apart voor 699 euro werd aangeboden en uit te breiden was met controllers die je nog eens 199 euro kosten, is nu in een totaalpakket voor 708 euro te verkijgen. Het Facebook-bedrijf bood het hele pakket in juni en juli zelfs voor een tijdelijke soldenprijs van 469 euro aan. Dat biedt niet alleen kansen voor consumenten, ook voor bedrijven wordt een investering in virtual reality interessanter.

HTC haalt zelf ook de adoptie van VR aan als hoofdreden om een vermindering van het prijskaartje door te voeren. “We willen nu echt wereldwijd de VR-adoptie boosten. We denken dat nu de juiste tijd is om de prijs te resetten,” aldus General Manager Dan O’Brien. HTC beklemtoont tevens dat dit geen prijsdaling is in de aanloop van de lancering van een nieuw product. “We verwachten dat deze versie van de Vive op de markt blijft tot ver in 2018.”

Meer dan gaming

Virtual Reality wordt nog al te vaak gedachteloos in het hokje van gaming geplaatst. HTC en Oculus zijn daar ook mede schuldig aan, door hun high-end headsets voornamelijk in de markt gezet als gamingtoestellen. Of VR wordt als een voorbijgaande gimmick gezien. Virtual Reality, samen met Augmented Reality is echter veel meer dan enkel een vernieuwend gaming-platform. Het heeft potentieel dezelfde innovatiekracht als de lancering van het internet of de smartphone. Zelfs als het een randfenomeen blijft, kunnen er nog altijd erg krachtige klantentoepassingen uit gehaald worden.

Vooral HTC lijkt duidelijk te lonken naar bedrijven met de Vive-bril. Het heeft ondertussen Intel, UPS, Volkswagen en Salesforce al weten te overtuigen om te investeren in zakelijke virtual reality-toepassingen op het Vive-platform. Het stelt daarvoor zelfs een ‘Business Edition’ van de headset beschikbaar, waarin naast de hardware ook een speciale klantenondersteuning en garantie zit. Bedrijven die de 1.200 dollar voor de zakelijke Vive-editie overdreven vinden, kunnen nu nog goedkoper experimenteren met de consumentenversie van de premium headset.