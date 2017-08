HPE stuurt supercomputer naar ISS in SpaceX-raket

HPE stuurt een high performance compute (HPC)-unit naar de ruimte. De krachtige pc moet experimenten in het ISS een boost geven en vooral als proefkonijn dienen voor computers op toekomstige marsmissies. Als alles goed gaat, vertrekt de computer maandag aan boord van een Dragon-capsule bovenop een Falcon 9 van SpaceX naar het internationale ruimtestation.

Hoewel het onbetwistbaar spectaculair is om een kleine supercomputer de ruimte in te sturen, volgen HPE en NASA hier een trend die ook op aarde gaande is. Niet alleen wetenschappers maar ook bedrijven kampen met steeds meer data die ze willen verwerken. Om die big data efficiënt te interpreteren, wordt computerkracht steeds dichter naar de gegevens gebracht. Hier op de grond vertaalt dat zich in hybride servers met storage en compute in steeds beter geconnecteerde datacentra.

We ontdekken met z’n allen hoe vervelend werken in silo’s is, en hoe groot de impact van een goede hybride infrastructuur op een vlot werkritme kan zijn. Wanneer data en compute gescheiden zijn met 400 km hoogteverschil en een snelheidsverschil van 2.757 kilometer per seconde, krijgt het begrip ‘silo’ plots een andere definitie.

Computer naar de storage

Het ruimtestation is dan ook een mooi voorbeeld van een plaats waar data heel ver verwijderd is van rekenkracht. Hoewel de verbinding tussen het ISS en de grond best kwalitatief is, krijgt ieder experiment aan boord slechts beperkte netwerktijd gealloceerd. Door rekenkracht van de grond naar het ruimtestation te brengen, kan data efficiënter verwerkt worden en moeten de astronauten minder gegevens naar de aarde sturen. Bovendien komt er bandbreedte vrij voor experimenten waarbij de computerkracht aan boord niet volstaat.

De HPC-unit die HPE naar het ISS stuurt, valt vooral op omdat hij zo conventioneel is. Doorgaans worden computers bestemd voor het ruimtestation aan erg zware eisen onderworpen. Ze worden helemaal aangepast om overweg te kunnen met onder andere kosmische straling. Dat kost veel tijd en moeite, waardoor spacerated hardware doorgaans flink verouderd is vergeleken met de hardware die je vandaag in datacenters vindt.

Ingebouwde foutcorrectie

HPE denkt echter dat software voor bijvoorbeeld foutcorrectie zoals aanwezig in Xeon en Epyc-cpu’s slim genoeg is om ook eventuele problemen in de ruimte te corrigeren. Als straling data in het geheugen aantast, moet de software daar voor compenseren.

Om die hypothese te testen, is de zogenaamde Spaceborne Computer van de standaard aardse variëteit. Je kan het systeem in theorie ook in jouw datacenter terugvinden. Als blijkt dat ook moderne en niet speciaal aangepaste systemen goed functioneren in de ruimte, wordt het plots mogelijk om het ISS van veel krachtigere hardware te voorzien zonder extra kosten. Dat wordt pas echt interessant met een Marsmissie in het achterhoofd. Een goede dataverbinding zoals die met het ISS ontbreekt dan, waardoor lokale rekencapaciteit extra belangrijk wordt.

NASA denkt dat het experiment ook zijn vruchten zal afwerpen hier op de aarde. Ook op de begane grond zijn we immers niet immuun voor straling uit de ruimte. Denk maar aan zonnestormen. Steeds meer computers staan bovendien buiten. Denk maar aan netwerkinfrastructuur van telecomoperatoren of de IoT-systemen die de slimme stad van morgen aandrijven. Door die van robuuste software te voorzien, gebeurt kritiek rekenwerk op aarde ook veiliger.