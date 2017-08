Google-werknemers steunen antifeministische collega

Vorige week ontstond er veel ophef nadat James Damore, werknemer bij Google, ontslagen werd naar aanleiding van een interne memo. In dat berichtje stelde hij het diversiteitsbeleid van de zoekgigant aan de kaak. Het merendeel van zijn collega’s veroordeelt deze beslissing, zo blijkt uit een enquête van Blind, een anonieme chat-app die zich richt op de zakelijke gebruiker. Die vroeg aan zijn gebruikers of het C4 van Damore terecht was.

Enquête

441 werknemers in het kamp van Google antwoordden op de vraag, waarop meer dan de helft (56%) een negatief oordeel velde. De voormalige ingenieur kreeg ook veel steun van werknemers bij andere bedrijven, ook al verschillen de resultaten sterk. Bij Uber vond 64% van de deelnemers het ontslag beslissing onterecht, terwijl een soortgelijk percentage bij Lyft de keuze de juiste vond.

Geannuleerde personeelsvergadering

De moeder der zoekmachines ligt nog steeds in de knoop met het voorval van de interne memo, zo veel is duidelijk. Gisteren annuleerde ze een personeelsvergadering waarop het voorval besproken zou worden, omdat de medewerkers vreesden voor repercussies. In de voorbije dagen worden ze immers zwaar aangepakt op internetfora en ook intern laaiden de gemoederen sterk op. Personeelsleden vreesden zich niet publiek te kunnen uiten, vooral zij die het betoog van Damore hadden gesteund.

Ook CEO Pichai ligt onder vuur, zo vindt David Brooks van The New York Times dat hij na het vooral zelf zijn c4 moet aanbieden. Hij onderbrak zijn vakantie in Afrika om de kwestie op te lossen. “Open dialoog is belangrijk”, verduidelijkte hij. “Daarom willen we een debat aangaan met onze werknemers, waar zij vrij hun mening kunnen uiten.”

YouTube-interview

Damore legde een interview af met een extreemrechtse YouTuber Stefan Molyneux. Hij telt meer dan 600.000 volgers en bouwde doorheen de jaren een reputatie op als antifeminist. “Er gebeuren veel hypocriete zaken bij Google”, vertelt Damore aan Molyneux. “Best neem je hetgeen het concern verkondigt met een korreltje zout.”

Vorige week schreef de ingenieur een interne memo, waarin hij stelde dat Google te ver gaat in zijn diversiteitsbeleid, en dat er te weinig wordt gekeken naar de oorzaak van de overheersende aanwezigheid van mannen in de tech-sector. Google reageerde dat zijn argumenten zich berusten op stereotypen, ontsloeg hem en verkondigde dat het er alles wil aan doen om dergelijke vooroordelen de wereld uit te helpen.

Dinsdag pende onze hoofdredacteur zijn visie neer over de kwestie. Hij concludeert dat Google een foute beslissing nam door de interne memo te verspreiden en James Damore te ontslaan. Het concern had beter van de opportuniteit gebruik gemaakt om een open dialoog te voeren en enkele misverstanden uit de wereld te helpen, vindt Michaël.