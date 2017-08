Telecomproviders vergroten 4,5G-dekking

Proximus kondigt vrijdag de uitbreiding van zijn 4,5G-netwerk aan. Ook Orange en Telenet (voormalig Base) springen op de kar en hebben de snellere technologie al op verschillende plaatsen uitgerold.

De 4,5G-technologie moet een antwoord bieden op de exponentiële uitbreiding van het mobiele dataverbruik. Met name de toename van (live) videoconsumptie, en 360°-filmpjes in het bijzonder, speelt daarin een grote rol.

Handvol steden

Proximus startte in februari met de uitrol van zijn 4,5G-netwerk in Antwerpen, Charleroi en Gent. Ondertussen heeft het de beschikbaarheid onder meer uitgebreid naar delen van Aalst, Brugge, Leuven, Nieuwpoort en Sint-Niklaas. Het gaat in het bijzonder om zones met veel economische activiteit en in de buurt van universiteiten en hogescholen, omdat de vraag naar snel mobiel internet daar het grootst is.

Ook Orange en Telenet zijn bezig met de uitrol van de snellere netwerktechnologie. Bij Orange doen ze dat in eerste instantie op plaatsen waar de capaciteit cruciaal is, zoals voetbalstadions of populaire trekpleisters aan de kust en in steden. Telenet zou 4,5 al in de meeste grote Vlaamse steden aanbieden, evenals enkele stedelijke gebieden in Wallonië.

In Brussel laat een uitrol op zich wachten, vanwege de strengere stralingsnormen in de hoofdstad.

Compatibele smartphone

4,5G is de opvolger van 4G+ en vormt een laatste tussenstap voor de introductie van 5G, naar verwachting in 2020. 5G zal van een volledig nieuwe technologie gebruik maken, terwijl 4G, 4G+ en 4,5G allemaal iteraties zijn van dezelfde LTE-technologie. Het grootste verschil tussen 4G en 4G+, dat in 2015 door de operatoren werd uitgerold, is de toevoeging van carrier aggregation. Door twee frequentiebanden te combineren, biedt 4G+ (ofwel LTE-Advanced) een hogere maximumsnelheid: 225 Mbps in plaats van 150 Mbps. 4,5G bouwt daarop verder, maar combineert vier in plaats van twee frequentiebanden. Daardoor klimt de potentiële maximumsnelheid naar 900 Mbps.

Om van 4,5G te kunnen genieten, moet je een compatibele smartphone hebben. Die toestellen zijn momenteel nog dun bezaaid, maar de meeste vlaggenschiptoestellen kunnen er in principe mee overweg. Denk bijvoorbeeld aan de iPhone 7, HTC U11, Huawei P10, LG G6, Samsung Galaxy S8 of Sony Xperia XZ Premium.

De vereiste is dat je smartphone over een Cat10 LTE-modem beschikt die bij voorkeur ook quad-carrier aggregation ondersteunt. Heeft je smartphone een Snapdragon 835 aan boord, dan zit je gebeiteld. De X16-modem op deze chipset kan het volle potentieel halen uit 4,5G. Ook de X12-modem op de Snapdragon 820/821 biedt ondersteuning voor 4,5G, maar is beperkt tot 600 Mbps.