Windows 10 Pro voor Workstations: krachtige Windows voor krachtige pc’s

Microsoft richt zijn pijlen op de eigenaars van krachtige workstation-hardware met Windows 10 Pro voor Workstations. De nieuwe versie van Windows is gericht op eigenaars van uitzonderlijk krachtige systemen. De nieuwste variatie van het OS zal overweg kunnen met tot vier processors en tot zes terabyte aan RAM in één systeem. De huidige versie van Windows 10 is gelimiteerd tot twee processors en een nog steeds uitgebreide 2 TB aan RAM.

Windows 10 Pro voor Workstations geeft professionals met andere woorden de mogelijkheid om een desktopversie van Windows 10 te draaien op krachtige server-hardware. Zowel configuraties met Intel Xeon-cpu’s als AMD Opteron-chips worden ondersteund. Vermoedelijk zullen ook AMD’s nieuwste Epyc-chips binnenkort dat lijstje vervoegen.

Nieuwe functies

Naast de hardware-ondersteuning brengt Windows 10 Pro voor Workstations enkele nieuwe functies met zich mee. Zo ondersteunt het OS het Resilient File System (ReFR), een bestandssysteem uit de cloudwereld dat beschermt tegen dataverlies en optimaal presteert met grote volumes. Coruptiedetectie- en herstel zijn ideaal. ReFR is zo een alternatief voor het meestal gebruikte NTFS-bestandssysteem op Windowscomputers.

Verder vinden we Persistent Memory: een niet-vluchtige vorm van geheugen waarin data behouden blijft, zelfs na het uitschakelen van de workstation. Windows 10 Pro voor Workstations zal met NVDIMM-N overweg kunnen.

Tot slot springt de SMB Direct-ondersteuning in het oog. SMB Direct laat het gebruik van Remote Direct Memory Acces (RDMA)-adapters toe. Daarmee kan je heel snel data overzetten met een minimale belasting van de processor. Bovendien is latancy erg laag, zodat je met de workstation op remote storage kan werken alsof die in je eigen systeem zit.

Overkill

Het is niet de eerste keer dat Microsoft een Windows-versie voor workstations lanceert. Wie al even in het vak zit, herinnert zich misschien wel Windows NT Workstation. Dat besturingssysteem draaide op Windows NT, zag er uit als Windows 95 en was speciaal gericht op zakelijke gebruikers. Onder de noemer ‘workstation’ verstond Microsoft toen iedere professionele computer, dus niet noodzakelijk exemplaren met exuberante hardware.

Wie een klassieke workstation gebruikt met een enkele Xeon of een Core i7-cpu en 32 GB tot 64 GB RAM, zal niet meteen moeten overstappen naar de nieuwe Windowsversie. De Pro (of Enterpsise)-editie is in vele gevallen adequaat. Microsofts eigen Workstation, de Surface Studio, heeft bijvoorbeeld helemaal geen baat bij Windows 10 Pro voor Workstations. De Windows 10-variant is gericht op een kleine maar significante minderheid die de echt krachtige hardware nodig heeft, en zich tot nu gedwongen zag om voor Linux te kiezen.

Windows 10 Pro voor Workstations zal samen met de Fall Creators Update gelanceerd worden in de herfst. De introductie van de nieuwe versie brengt het aantal variaties van Windows volgens onze snelle telling op vijftien: Windows 10 Home, Mobile, Pro, Enterprise, Enterprise LTSB, Pro Education, Mobile Enterprise, S en voor Workstations als klassieke versies, met daarbij nog Windows 10 Enterprise E3 en E5 als abonnementsmodellen. Tot slot bestaan er nog Windows 10 Embedded en Windows 10 Team, en Windows Holographic voor headsets. Alle versies hebben trouwens