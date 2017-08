Automatisatie leidt niet automatisch tot jobverlies

Onderzoek van rekruteringsbedrijf Robert Half toont aan dat de introductie van artificiële intelligentie in de financiële sector meer banen zal creëren voor mensen. Het is een opmerkelijk resultaat. De algehele tendens is juist dat automatisatie jobs zal vernietigen.

De studie, uitgevoerd in Australië, spreekt die algemene veronderstelling tegen: volgens de resultaten plant 46 procent van de ondervraagde CFO’s om binnen de komende twaalf maanden meer mensen vast aan te nemen die moeten helpen bij het implementeren van automatisatietechnologie. 36 procent stelt dat het tijdelijke of interim-werkers zal aantrekken voor datzelfde doel. De grote meerderheid van de IT-verantwoordelijken (86 procent) stemden in met de stelling dat AI geen jobs zal vernietigen maar eerder een verandering zal veroorzaken in de benodigde vaardigheden van de menselijke werknemers.

Meer inzicht, minder routine

Wat zijn die nieuwe vaardigheden? Volgens de studie zijn de skills waar financiële professionals zich op moeten concentreren het oplossen van problemen, strategisch inzicht, commercieel inzicht en communicatie. Vaardigheden die snel zullen worden overgenomen door AI’s zijn het verzamelen van data, het opstellen van facturen, het schrijven van financiële rapporten, het invoeren van data en het beheren van krediet. De lijst maakt duidelijk dat praktische vaardigheden het moeten afleggen tegen kwaliteiten die meer verbonden zijn met persoonlijkheid, ervaring en inzicht.

Geen consensus

Een andere recente studie door IDC over de impact van AI is ook positief: volgens de onderzoekers creëert kunstmatige intelligentie wereldwijd zo’n 2,8 miljoen jobs tussen 2017 en 2021. Niet iedereen is het eens met die optimitische visie; een onderzoek van PricewaterhouseCoopers wees juist op het tegenovergestelde: de komst van robots en automatisatietechnologie bedreigt in sommige landen 40 procent van de jobs, waarbij ook de financiële sector specifiek in het vizier wordt genomen.