Google keldert prijzen voor SSD-cloudopslag

Google maakt lokale SSD’s in zijn cloud een stuk goedkoper voor abonnees. Lokale cloud-SSD’s zijn SSD’s die fysiek gekoppeld zijn aan de server waarop je virtuele machine staat. Dat maakt hun latency een stuk lager dan wanneer ze via een afzonderlijke storage-server verbonden zijn. De SSD’s zijn beschikbaar via een SCSI-interface of een snelle NVMe-interface.

Google rekent de kosten voor de opslag aan op maandelijkse basis, en kijkt daarmee naar het effectieve gebruik van een SSD. Zo betaal je ongeveer 8 cent per gigabyte per maand, al naargelang de regio. Die prijs gaat nog naar omlaag wanneer je voor een Preemptible VM kiest. Dat is een virtuele machine die Google zelf offline mag halen wanneer het de rekenkracht nodig heeft. In ruil voor die onzekerheid en een maximale gebruiksduur van 24 uur krijg je een korting. In het geval van de lokale cloud-SSD’s zakt de prijs dan naar 0,064 cent per gigabyte.

De lokale SSD’s zijn interessant in specifieke scenario’s waar hoge IOPS en een lage latency essentieel zijn. Denk daarbij onder andere aan big data analytics. De daling in prijs past in een trend die al lang gaande is. Google, Amazon en Microsoft concurreren op het scherp van de snee met hun cloudaanbod. Prijs is daarin vaak een doorslaggevende factor.