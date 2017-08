Nieuwe server-ssd van Intel lijkt op een meetlat

Intel kondigt een nieuwe reeks ssd’s voor servers aan. De hardwarefabrikant stak deze professionele opslagmodules in een opvallend, langwerpig jasje en maakt zo komaf met de ouderwetse 2,5- of 3,5-inch drives. Volgens het blauwe bedrijf zijn deze gedateerde vormtypes immers niet optimaal, en kunnen de nieuwe pseudomeetlatten een hogere opslagcapaciteit aan.

Petabyte in 1U

Het bedrijf noemt zijn nieuwe vormfactor ‘ruler’, ofwel liniaal in het Nederlands. Deze nieuwe ssd’s moeten voortaan tot een petabyte aan opslagruimte in een 1U-server mogelijk maken. Voor datacenters met een setup aan hdd’s is momenteel minstens een 4U-server vereist. Naast opslagruimte moet deze form factor ook beter presteren op vlak van koeling en stroomgebruik.

Straf, als het waar is wat Intel zegt. Verdere specificaties zijn nog niet bekend, maar volgens Intel komen ze in de nabije toekomst op de markt: zowel varianten met 3D-nandgeheugen als Optane-ssd’s die gebruikmaken van 3D Xpoint.

Andere nieuwe server-ssd’s

Ook kondigt de processorspecialist Dual Port-ssd’s aan voor deze twee technologieën. Het zou gaan om modellen met dubbele sata-aansluiting, zodat kritieke workloads beter beschermd worden in serverparken. Dit kwartaal komen ze nog op de markt, in drie series: D4500, D4502 en D4600.

Tot slot komt Intel met nieuwe sata-ssd’s voor servers, de DC S4500 en S4600-series. Ze maken gebruik van een zelf ontwikkelde satacontroller en 32-laagse 3d-nandgeheugen. Deze zijn nu al op de markt. Later op het jaar komt ook een variant met 3,84 TB beschikbaar.