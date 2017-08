Mensen voelen zich beter bij robots die fouten maken

Vergissen is menselijk, maar in de toekomst zou die definitie misschien ook van toepassing kunnen zijn op robots. Nieuw onderzoek toont aan dat mensen merkbaar meer tevreden zijn over een robot die fouten maakt, in vergelijking met een mechanische collega die zijn taak perfect uitvoert.

De studie verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in robotics and AI en werd uitgevoerd aan de universiteit van Salzburg, Oostenrijk. “Het was ons doel om te onderzoeken of deelnemers een foutieve robot anders zouden beoordelen dan een perfecte robot, en welke reacties mensen vertonen wanneer ze met een foutieve robot praten,” zegt Nicole Mirnig, hoofdonderzoeker van de studie.

Legoblokjes

Het onderzoeksteam zette mensen tegenover NAO, een sociale robot van de Japanse fabrikant Softbank. De robot stelde hen een set van vaste vragen, waarna het de deelnemer instructies gaf om een paar taken met Lego-blokjes uit te voeren. Sommige robots voltooiden het gesprek zonder fouten, anderen maakten enkele duidelijke uitschuivers. De interactie werd vastgelegd op video, en de deelnemers kregen na hun sessie ook een vragenlijst waarin ze hun ervaringen met de robot opschreven.

“Onze resultaten tonen dat mensen de foutieve robot significant leuker vinden dan de robot die perfect functioneert,” stelt de studie. Het feit dat een robot fouten maakte had bovendien geen invloed op hoe menselijk de deelnemers de robots bevonden, of op hun mening over de intelligentie van hun mechanische gesprekspartner. Het maken van fouten doet een robot dus niet meteen in achting dalen bij mensen.

In ziekenhuizen en verzorgingsinstituten vindt men momenteel de eerste robots terug die sociale rollen opnemen, maar hun inzet is zeker nog niet wijdverspreid. Het onderzoeksveld dat kijkt naar de sociale relaties tussen mensen en robots is nog jong, maar zal ongetwijfeld meer gewicht krijgen naarmate we meer geconfronteerd worden met robots, met of zonder ingebouwde flaterkans.