Waarde bitcoin piekt na splitsing

De waarde van de bitcoin is na de splitsing van vorige week omhoog geschoten en kent de hoogste prijs uit zijn geschiedenis: 3300 dollar, wat neerkomt op 2800 euro. Ook de prijs van de nieuwe digitale munteenheid ‘bitcoin cash’ tekent een lichte stijging op. Inmiddels staat de nieuwe cryptomunt op de vierde plaats van digitale valuta in beurswaarde, na de bitcoin, ethereum en ripple.

Interessant traject

De bubbel van de bitcoin is na het akkefietje van vorige week nog niet gebarsten. Nadat in juni de waarde voor het eerst boven de 3000 dollar bedroeg, kent de cryptomunt nu een nieuwe recordhoogte. De originele bitcoin heeft er dus een sterk jaar op zitten: zo steeg de munt 168% in de eerste zes maanden van het jaar. Volgens economische experts bevindt het elektronische geld zich in een bubbel en is het een kwestie van tijd vooraleer die barst, zo weet Business Insider.

De waarde van de cryptomunt legde alvast een interessant parcours af. Hij begon onder de 600 euro, schoot omhoog boven de 2600 euro, zakte eind juni terug naar ongeveer 2300 euro, waarna hij nu terug piekt op 2800 euro. Het huidige traject onderstreept de eerdere uitspraak van de ceo van bitcoinbeurs Gatecoin. Die zei tegen Bloomberg dat de splitsing geen invloed zou hebben op de prijs van de klassieke cryptomunt.

Splitsing

Vorige week is bitcoin in twee gesplitst. Dat komt omdat een aantal zogenaamde ‘miners’, voornamelijk afkomstig uit China, niet akkoord waren met de globale richting die het bitcoinnetwerk uitging. Voor bitcoin zelf veranderde er niet veel, maar bitcoin cash kreeg als afgesplitste munteenheid een volledig nieuwe wisselkoers. Iedereen die voor de afsplitsing in het bezit was van bitcoin, bezit nu in theorie evenveel bitcoin cash. In de praktijk is de waarde van die hoeveelheid bitcoin cash natuurlijk wel veel minder.

De populariteit van bitcoin is volgens Jarno Niemelä, beveiligingsexpert bij het Finse F-Secure, vooral te wijten aan de opmars van ransomware-aanvallen zoals Not Petya en Wannacry.