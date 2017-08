WannaCry-held opgepakt door FBI

Van held naar verdachte cybercrimineel: voor Marcus Hutchins is 2017 een jaar van uitersten. De 22-jarige Britse veiligheidsonderzoeker werd deze week in Las Vegas opgepakt door de FBI op verdenking van het creëren en verspreiden van de malware Kronos, een virus dat aaste op de bank- en kredietkaartgegevens van slachtoffers in 2014 en 2015. Hutchins was in de Verenigde Staten om veiligheidsconferentie Def Con te volgen.

Hutchins speelde tijdens de globale WannaCry-aanval in mei een belangrijke rol in het beperken van de impact van de ransomware. Hij stuitte per toeval op een kill switch die de verspreiding van de malware tijdelijk stopzette. De actie leverde hem een heldenstatus op, ondanks zijn oorspronkelijke wens om anoniem te blijven.

In zijn officiële aanklacht stelt de FBI dat het Hutchins ervan verdenkt samengezworen te hebben met een tweede verdachte om het virus Kronos te verspreiden. De Amerikaanse federale politie duidt Hutchins ook duidelijk aan als maker van de malware. De tweede verdachte zou de Kronos-malware op het dark web hebben doorverkocht. Een van de bewijzen die FBI aanhaalt is een Youtube-video die uitlegt hoe Kronos werkt, maar het is nog niet duidelijk hoe die video is gekoppeld aan Hutchins.

Hutchins wordt vandaag voorgeleid voor de rechtbank, wat normaal gezien meer informatie zal opleveren.